Özbekistan Payarık Belediye Başkanı Seferihisar'da

Özbekistan'ın Semerkant vilayetinin Payarık ilçesinin Belediye Başkanı ve Kaymakamı Jabborov İsrail İsmailoviç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile buluştu. İki şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli adımlar atıldı.

Kardeş şehir teklifi

Payarık Belediye Başkanı Jabborov İsrail İsmailoviç, Seferihisar ve Payarık'ın kardeş şehir olmasını önerdi. İsmailoviç, Payarık'ta bir kardeşlik bahçesi oluşturarak, üzerinde Seferihisar ve Payarık isimlerini yazmayı ve kapısına Türk ve Özbek bayraklarını dikmeyi planladığını belirtti. Ayrıca, Eylül ayında yapılacak İmamı Buhari Anıtı'nın açılışında kurdeleyi birlikte kesmek üzere Başkan Yetişkin'i Özbekistan'a davet etti.

Seferihisar'ın güzellikleri tanıtıldı

Başkan İsmail Yetişkin, Özbek heyetini Seferihisar'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanıştırdı. Heyet, Sığacık, Teos Antik Kenti, mandalina bahçeleri, jeotermal ve kurutma tesisleri ile lavanta üretim yerlerini gezdi. Seferihisar'ın Can Yücel Tohum Merkezi'nde hazırlanan ve içinde 40 ata tohumunun bulunduğu tohum sandığı, Payarık Başkanı Jabborov İsrail İsmailoviç’e hediye edildi.

İmamı Buhari kimdir?

Ebu Abdullah Muhammed İbn İsmail El Buhari olarak da bilinen İmamı Buhari, İslam hukuku ve hadis çalışmalarının gelişiminde dokuzuncu yüzyılda önemli bir figür olarak kabul edilmektedir. İmamı Buhari, İslam alimleri arasında saygın bir yere sahiptir ve eserleri günümüzde de büyük bir öneme sahiptir.