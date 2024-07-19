Özbekistan Sağlık Ekibine İzmir'de Algoloji Eğitimi

Özbekistan’dan gelen sağlık ekibi, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ileri düzey tedavi tekniklerini öğrenmek üzere eğitim alıyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Özbekistan Semerkand Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğiyle gerçekleşen bu eğitim programı, İzmir'in sağlık turizmi alanındaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

İzmir'de algoloji eğitimi

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Algoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Edip Gönüllü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Özbekistan Semerkand Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğiyle hastanemize gelen 5 doktor ve 2 hemşire, hastanemizde yapılan çalışmaları yerinde izleme fırsatı buldular. Algoloji alanında başarı ile uyguladığımız tedavileri öğrenip, kendi ülkelerinde bu alanda çalışmalar yapmaya devam edecekler. Ülkemizin ve İzmir'in sağlık alanında kardeş ülkelere yol göstermesi bizim için çok gurur verici bir durum” dedi.

"Algoloji alanında İzmir'den öğrenecek çok şey var"

Özbekistan Semerkand Tıp Fakültesi'nde Beyin Cerrahisi alanında eğitim gören Dr. Kholmurodova Khulkar, İzmir'de aldıkları eğitimden memnuniyetini dile getirerek, “İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan, yüksek teknik beceri gerektiren algoloji işlemlerini incelemek ve gözlemlemek için geldik. Hastanenin algoloji ekibinin büyük bir özveriyle yapmış oldukları çalışmaları yerinde inceleme fırsatı yakaladığımız için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Deneyimlerimizi ülkemize taşıyacağız"

Dr. Juraev Anvar ise, “İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiğimiz bu süre boyunca, algoloji alanında gerçekleştirilen ileri düzey tedavi ve teknikleri yakından görme fırsatı bulduk. Bu eğitim süreci bizim için son derece faydalı oldu ve ülkeme döndüğümde burada öğrendiklerimi uygulamak için sabırsızlanıyorum. İzmir'in misafirperverliği ve sağlık alanındaki modern yaklaşımlarından çok etkilendim” ifadelerini kullandı.

Uluslararası tıbbi iş birliğinde önemli bir adım

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu, “Hastanemizde yapılan çalışmaların uluslararası düzeyde örnek teşkil ettiğini görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Özbekistanlı sağlık ekibinin burada edindiği bilgi ve deneyimleri kendi ülkelerinde uygulayacak olmaları, sağlık alanında yaptığımız çalışmaların ne denli etkili ve başarılı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu tür iş birliklerinin artarak devam edeceğine ve sağlık alanında daha birçok başarıya imza atacağımıza olan inancım tamdır” diye aktardı.