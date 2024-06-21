TAŞKENT (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) Özbekistan’ın Buhara şehrinde Buhara Devlet Tıp Enstitüsü işbirliğinde kurduğu İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Ünlü tıp alimi İbni Sina'nın doğduğu kentte düzenlenen törene SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türkiye’nin Semerkant Başkonsolosu Salih Caner, Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Teşayev, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Rektör Aydın, bu eğitim kurumunun iki ülke cumhurbaşkanlarının kendilerine verdiği talimatla faaliyete geçtiğini anımsatarak, cumhurbaşkanlarına şükran, minnet ve hürmetlerini ifade etti.

SBÜ’nün bilgi ve birikimini, sağlık alanındaki tecrübelerini Özbekistan’daki kardeşleriyle paylaşma zorunluluğu hissettiğini vurgulayan Aydın, yüksekokulun bugün verdiği üçüncü mezunlarıyla şimdiye kadar 250’ye yakın mezunu olduğunu aktardı.

Aydın, "Tarihin bize vermiş olduğu derinliklerin sorumlulukları içerisinde, inancımızın ve kardeşliğimizin bize yüklemiş olduğu yükün bilinciyle ve bir dünya insanı olarak, elindeki değerleri bir başka ihtiyacı olan insanlarla buluşturmanın sorumluluğu içerisinde Buhara’dayız." dedi.

Üç yıl önce emanet aldıkları Özbek öğrencileri 3 yıl boyunca eğitmelerinin ardından bugün SBÜ ve Buhara Tıp Enstitüsünün kahramanları olarak mezun ettiklerini dile getiren Aydın, "Bu evlatlar yarının, Özbekistan’ın ve Özbek halkının birer kahramanlarıdır." ifadesini kullandı.

Aydın, mezunlara seslenerek, “Sizler mezun olduğunuzda her şeyin bitmediğini bilmelisiniz. Sizler kendi milletinize, toprağınıza ve ülkenize hizmet etmenin ve yeni bir yolun başlangıcındasınız." diye konuştu.

Mezun öğrencilere diplomalarının hayırlı olmasını dileyen Aydın, bu başarılara emekleriyle katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Başkonsolos Caner de iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda giderek gelişmekte olduğunu kaydederek, bugün mezuniyet töreni düzenlenen yüksekokulun iki ülke arasındaki işbirliğinin somut bir örneği olduğunu belirtti.

Yüksekokul mezunlarının Özbekistan’da sağlık sisteminin ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Caner, yüksekokulun 2024 yılı mezunlarını kutladı.

- Bu sene 100'e yakın mezun verdi

Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aynur Feyzioğlu da üçüncü mezunlarını vermenin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, 300’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü okuldan bu sene 100’e yakın öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, zorlu eğitimi başarıyla tamamlayarak bugün emeklerinin meyvesini toplayan mezunlara çıktıkları yeni yolculukta başarılar diledi.

Törende diplomalarını alan öğrenciler, katılımcılar ve öğretim üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

2019’da kurulan yüksekokul, 2022’de 50, 2023’te de 80 mezun vermişti.