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CHP'li Özçağdaş, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özçağdaş, hak ettiği değeri görmeyen, toplumsal saygınlıkları yok edilen öğretmenlerin, son derece mutsuz ve ümitsiz olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle sınıflarında ders başında olması gereken öğretmenler, bugün okullarında değil, alanlarda iş bırakma eylemi yapmaktadır. Tüm öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu ifade ederek, bu kutsal mesleği zor şartlarda yapmaya devam eden bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutladığımı belirtmek istiyorum" diye konuştu.



'ÖĞRETMENLER ESKİ SAYGINLIĞINA KAVUŞACAK'



Öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin tüm sorunlarının çözümünü, öncelikle dile getireceklerini belirten Özçağdaş, CHP iktidarında sorunların çözüşmesi adına yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nı adım adım izlemeye devam edeceklerini söyledi. Özçağdaş, "Öğretmenlerin tüm özlük haklarını içeren bir meslek kanunu yapılacaktır. Uzman-başöğretmenlik sistemi kaldırılacak, unvan vermeden, ayrıştırmadan 10 yılını doldurana, uzman öğretmenlikteki mali hakları, 20 yılını doldurana ise başöğretmenlikte elde ettiği mali hakları verilecektir. Öğretmenlerin tekrar eski saygınlığına kavuşmaları sağlanacaktır. Eğitimin siyasallaşması engellenecek ve öğretmenler üzerindeki anti demokratik uygulamalara son verilecektir. Öğretmenlere özgür çalışma ortamları hazırlanacaktır. Kamuda ücretli, sözleşmeli öğretmenlik ayrımına son verilecek, öğretmenlerin tamamı kadroya geçirilecektir. Liyakat ilkesi milli eğitimde yeniden tesis edilecek, bütün yönetici atamaları bu ilkeye göre yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



'24 KASIM'DA BİR MAAŞ İKRAMİYE VERİLECEK'



Öğretmen üniversiteleri kurarak, öğretmen yetiştirme sistemi tamamen değiştirileceklerini aktaran Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerin görev ve yetkilerinin devredildiği vakıf ve derneklerle yapılan bir kısım protokoller iptal edilerek, okullarda öğretmenler tek yetkili kılınacaktır. Tüm öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye verilecektir. Öğretmenlerin insanca yaşayabilmeleri için aylıkları ve ek ders ücretleri, günün koşullarına uygun hale getirilecek, ek ders ücretleri maaş içine alınarak emekli aylıklarına yansıtılması sağlanacaktır. Tüm öğretmenlerin yoksulluk sınırı üzerinde maaş almaları sağlanacaktır. Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında ve tüm eğitim iş görenlerine verilecektir. Öğretmenlerin tamamına ücretsiz internet ve ulaşım hizmeti sağlanacaktır. Birleştirilmiş sınıflı eğitim sonlandırılacak, köy okulları yeniden açılacak. Ataması yapılmayan 1 milyon öğretmenden 180 bininin 2 yıl içerisinde ataması yapılacaktır. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı yeniden yapılandırılacaktır. İhtiyaç duyan öğretmenlere Toplu Konut İdaresi aracılığı ile yapılacak öğretmen konutları ile öğretmenlerin uygun şartlarda ev sahibi olması sağlanacaktır."