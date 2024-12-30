Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle olan ilişkilerini sosyal medya üzerinden açık bir şekilde sorgulamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, ihanet vurgusu yaparak ailesini hayatından çıkardığını duyuran Deniz, bu açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Özcan Deniz’in menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile girdiği tartışmaların ardından şarkıcı, ailesiyle olan bağlarını koparma kararı almış ve sosyal medya üzerinden bu durumu net bir şekilde ifade etmişti. Deniz’in yaptığı açıklamada, "Hayatıma çekirdek ailemle devam edeceğim" şeklindeki sözleri, ailesiyle olan bağlarının ne kadar kırıldığına dair güçlü bir mesaj verdi.

Ebru Polat’tan Özcan Deniz’e tavsiye: "Konuşma yasağı getirsinler"

Bu gerginliğin ardından, ünlü şarkıcıya avukatlık mesleğine geri dönen Ebru Polat’tan dikkat çeken bir tavsiye geldi. Polat, Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı bu gerilime dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili, "Hemen konuşma yasağı getirsinler onlara" şeklinde bir öneri sundu. Ebru Polat’ın bu önerisi, özellikle sosyal medya platformlarında, kişisel ve ailesel tartışmaların daha da büyümemesi için alınabilecek yasal önlemleri gündeme getirdi.

Özcan Deniz’in ve Ebru Polat’ın bu açıklamaları, hem sanat dünyasında hem de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırırken, ünlü şarkıcının özel hayatı hakkındaki bu gerginlikler daha da dikkat çekici hale gelmiş durumda.