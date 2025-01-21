Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, İranlı modacı eşi Samar Dadgar ile evliliklerinin 2. yılını kutladı. Dadgar’ın sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımın bir detayının, gündeme bomba gibi düşmesi uzun sürmedi. Kutlama mesajındaki “9 yıl önce mutfakta yemek yerken Özcan’ın çektiği ilk fotoğraf” notu, takipçilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

"Yıllarca görüşmedik"

Samar Dadgar’ın paylaştığı fotoğrafın altına gelen yorumlar arasında en dikkat çekeni, bir takipçisinin "9 yıl önce mi tanışıyorsunuz?" sorusu oldu. Samar Dadgar ise bu soruya net bir yanıt verdi: “9 yıl önce tanıştık, 6 ay arkadaş olduk. Yıllarca görüşmedik, 4.5 yıl önce tekrar görüşmeye başladık. 2.5 sene sevgiliydik ve 2 yıldır evliyiz.”

Dadgar’ın bu açıklaması, sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Geçmiş evliliği hatırlatıldı

Özcan Deniz’in 2018’de Feyza Aktan ile evlenip 2019’da boşanması ve Samar Dadgar ile 2023 yılında dünyaevine girmesi, fotoğrafın tarihlerle ilişkilendirilmesine yol açtı. Takipçiler, 9 yıl önceki tanışma tarihinin Deniz’in önceki evliliğiyle kesişip kesişmediğini sorgulamaya başladı.

Aile krizi ve restleşmeler

Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı sorunlar da gündemdeki yerini koruyor. Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginlik sonrası ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından ailesine şu mesajı göndermişti: “Artık tek ailem oğlum Kuzey ve eşim Samar Dadgar.”