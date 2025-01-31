Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne dilekçe yazarak lamba istedi. Dilekçe, aynı gün Sabah gazetesinde haberleştirildi. Özdağ, el yazısıyla yazdığı dilekçenin kişisel veri olduğunu belirterek, Sabah Gazetesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu.

Ümit Özdağ’ın X hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı. Özdağ, bu paylaşımda, el yazısıyla yazdığı dilekçenin kişisel veri olduğunu belirterek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrı yaptı.

Özdağ, “Halk TV yazarlarını röportaj için gözaltına alan, tutuklayan, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulayan savcılar, kişisel verilerimin cezaevinden çıkarılarak gazetede yayımlayan Sabah Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve bu muhabirle ilgili harekete geçip geçmeyeceğini merakla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Öcalan için rehin tutulduğum tek kişilik hücrede, ışıklandırmanın hava karardıktan sonra okuma ve yazma yapmam için yetersiz olmasından dolayı yazılı dilekçe vererek, varsa kantinden yoksa dışarıdan çalışma lambası temin edilmesini talep eden yazılı dilekçe verdim.



Bu… pic.twitter.com/EsmmwTEayG — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 31, 2025