Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Özdağ, Meral Akşener’in seçim öncesi bir anket şirketinin sahibine gizli bir görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini söylediğini iddia etti. Bu iddia, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YouTube’daki “Bukanal” isimli kanalda gazeteci Mine Özbek’in sorularını yanıtladı. Özdağ, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Özdağ’a göre, Meral Akşener, seçimden bir ay önce, partisinin anket çalışmalarını yürüten şirketin başkanıyla “dinlenemeyen odada” gizli bir görüşme gerçekleştirmiş. Bu görüşmede, “Beyefendiyi başkan seçtiriyoruz” şeklinde ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.

2018 seçimlerinde Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışmış ve Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin ardından en yüksek oyu alan adaylardan biri olmuştu.

İddianın gündeme gelmesinin ardından, Akşener ve destekçileri konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.