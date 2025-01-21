19 Ocak’ta partisinin il başkanları istişare toplantısındaki konuşmalarından dolayı, Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Özdağ, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı ve Metris Cezaevi’ne gönderilmesine karar verildi.

Zafer Partisi’nden ilk açıklama

Zafer Partisi, Özdağ’ın tutuklanmasının ardından Mehmet Ali Şehirlioğlu’nun Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu. Ayrıca Özdağ’ın sosyal medya hesabından, “Ümit Özdağ tutuklandı, adalet tutuklandı” ifadesiyle başlayan bir açıklama paylaşıldı.

Avukatından ve partiden tepki

Özdağ’ın avukatı Sevdagül Tunçer, müvekkilinin sadece demokratik eleştirilerde bulunduğunu belirterek, "Atatürk’ün askeriyim ve Cumhuriyeti sonuna kadar savunacağım" notunu paylaştı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu ise, “Bu karar Türk milletinin vicdanına bırakılmıştır” dedi.