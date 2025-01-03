TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine değinen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün 12 bin lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyor. 14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır. Emekliyi aç bırakma, sefalete mahkûm etme maaşıdır” dedi. Özel, “Asgari ücrete zam yapılırsa enflasyon artar” tezinin yalan olduğuna dikkat çekerek bir kez daha seçim çağrısı yaptı.

Dün akşam uçakla Kars'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kara yolu ile Ardahan'a geçti. Belediye binası önündeki kalabalığa seslenen Özel’in gündeminde enflasyon verileri, asgari ücretli ve emekli yaşam şartları vardı.

“Erdoğan diyor ki, 'Emeklileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim' Maalesef doğru söylemiyor. Şahit var mı? Şahit, buradaki, Ardahan'daki emekliler” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tayyip Bey gelmeden önce hep kötülediği üçlü koalisyon döneminde rahmetli Ecevit'in son döneminde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 22 bin lira. Yetersiz ama 22 bin lira. 1,5 asgari ücret olsa kaç para olacak emekli maaşı; 33 bin lira. Bugün 12 bin lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyor. 14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır. Emekliyi aç bırakma, sefalete mahkûm etme maaşıdır. 14 bin lirayla emekli ev kirası ödese Ardahan'da ortalama ev kirası 12 bin 200 lira. 14 bin lira maaş 12 bin lira ev kirası nasıl olacak bu geçim? Hadi ortalaması 12, en kötü eve razı oldun. 6, 7, 8 bin liradan aşağı ev yok, maaşın yarısından çok kiraya gidiyor. Maaşı kiraya versen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın.”

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“17 bin 2 liralık asgari ücrete bir kuruş zam yapmadılar, enflasyon yine yüzde 50”

- 17 bin liraya bit yıl boyunca zam yapmadılar. Neymiş efendim 'Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artarmış.' Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Merkez Bankası hesaplamış, asgari ücret yüzde bir artınca enflasyon binde 0,7 artıyor. Enflasyonu eğer elektriğe zam yaparken düşürmezsen, doğalgaza zam yaparken düşürmezsen, sene başında MTV, ÖTV arttı. Şoför esnafı diyor ki ‘Arabalar eski, kaza yapsak bırak araba değişmeyi lastik değişemiyoruz’ ÖTV, KDV'yi düşürmezsen enflasyon düşmez.

- Geçen sene 17 bin 2 liralık asgari ücrete bir kuruş zam yapmadılar, enflasyon işte çıktı yine yüzde 50. Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Niye, bugün açıklanan enflasyon toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2,5-3 çıksa 2 puan fazla zam verecek. Emekliye yüzde 12 değil 11 vermek, 16 değil 15 vermek için. Bugün enflasyonu geçen sene olduğu gibi bütün zamlar 1 Ocak’tan geçerli, enflasyon yüzde 1 dediler.

“Geçim yoksa seçim var.’ Biz CHP olarak dün Bismillah dedik”

- Yine SSK emeklisinin, yine devlet memurluğundan emekli olanın BAĞ-KUR emeklisinin cebinden para çaldılar. Yüzde 11 ile yüzde 15'le geçim olmaz. 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz. 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz.

- Geçim olmazsa ne olur, seçim olur. Dün Manisa'da benim hemşehrilerim bağırıyordu. Bugün burada Ardahanlı hemşehrilerim bağırıyor. Eksi 17 derece sıcaklıkta Türkiye'nin öbür ucunda. Manisa'ya aynı ses, ‘Geçim yoksa seçim var.’ Biz CHP olarak dün Bismillah dedik. İlk çağrımızı Manisa'dan yaptık.

“1 milyon çiftçi kayıp”

- Nüfus 20 milyon artmış ama 500 bin çifti kayıp. 500 bin çiftçinin artması lazımken eksilmiş. Ülkede 1 milyon çiftçi kayıp. Çiftçilerin yaş ortalaması 58, eskiden 35'ti. Gençler kaçıyor. Çiftçiler de yaş ilerliyor. Gençlerin 3'te 2’si 'Eğer bir iş bulursam seneye tarımla uğraşmayacağım' diyerek bu işi bırakmanın peşinde. Çiftçilerin neredeyse 4'te 3’ü; banka borçlarıyla, hacizlerle, faizlerle karşı karşıya. CHP iktidarında çiftçimizin ve hayvancımızın çekmiş oldukları kredilerin faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz. Anaparasını da beş yıla böleceğiz. Tarım ve hayvancılarımızı Ardahan'da ekstra teşvik edeceğiz. Hibelerle öncelikli kent hâline getireceğiz.