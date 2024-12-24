Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada 12 işçinin öldüğü, beş işçinin yaralandığı patlamayla ilgili “Devletin iş güvenliği konusunda almış olması gereken önlemler var. Gelişmiş ülkelerde böyle kazalar olmuyor, ölümler olmuyor. 22 yıldır ülkeyi yönetiyorsanız bu patlamadan sorumlusunuz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor…

Özel konuşmasına Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen 12 işçi ve yaralanan beş işçiyi anarak başladı.

Gelişmiş ülkelerde böyle kazaların, ölümler olmadığını söyleyen Özel, “Devletin iş güvenliği konusunda almış olması gereken önlemler var. Gelişmiş ülkelerde böyle kazalar olmuyor, ölümler olmuyor. 22 yıldır ülkeyi yönetiyorsanız bu patlamadan sorumlusunuz. 22 yıldır iş kazalarında 34 bin kişi hayatını kaybetmiş. İş cinayetleri azalmıyor. Aileler müsterih olsun, acılarını beraber yaşayacağız ama sorumluları açığa çıkana kadar da takip edeceğiz” diye konuştu.

“Önce iş güvenliği duvarda asılı bir tabela sadece, önce patronun kârı geliyor bu ülkede” diyen Özel, söze şöyle devam etti:

“Bu iktidara artık bir şey yaptıramazsınız. İş güvenliği duvarda yazan bir tabela. Söz veriyorum, kârdan önce iş güvenliği sağlanacak. Emekçilerin teker teker ya da toplu olarak katledilmediği bir düzen mümkün. Bunu da CHP kuracak.”

Burak Oğraş’ın ölümüyle ilgili Emine Erdoğan’a seslendi

Özel, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen iş insanı Fettah Tamince'ye ait Rixos Otel’de staj yaparken 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya dikkat çekti. Oğraş’ın ölümüne sorumluluğu olanlardan hesap sorulacağını belirten Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a seslendi:

“Burak Oğraş’ın babası Murat Bey de burada. Burak Oğraş otelde çalışıyor. Diyorlar ki Antalya’daki otele gidip staj yapacaksın. Otelin eski binası misafirhaneye giriyor 14 yıldır kendisinden haber alınamıyor. Otelin havuzunda cesedi bulunuyor. Oğlumun cenazesi satılık değil benim adalete ihtiyacım var.14 yıldır bu mücadele sürüyor. Antalya İl Örgütümüz konuyu toplumsallaştıracak dedik. Bu yaşananlardan sonra iki şüpheli için dava açılacak. Cenazenin ertesi günü, 11 yıl sonra para teklif eden, o günlerde FETÖ’nün sermayesi olduğu denilenler hesap verecek. 16 yaşındaki çocuğu susturup öldürüp üzerini örteceksiniz. Emine Hanım’a sesleniyorum. Bu çocuk bu otelde ölmüş. Bir anne olarak Sayın Erdoğan’dan bu mevzu ile ilgili bilgi alsın.”

İliç faciası: “Yeni bilirkişi AK Parti'yi üzmeyen rapor gönderdi”

Özel, 13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve dokuz işçi toprak altında kalarak hayatını kaybettiği iş cinayetini hatırlattı.

İliç faciasında hayatını kaybeden dokuz işçiden Uğur Yıldız'ın annesinin parti grup toplantısını takip ettiğini belirten Özel, “O günlerde bir bilirkişi görevlendirdi mahkeme. Bilirkişi kapasite artırımı izni verenler sorumlu gördü. İmza Murat Kurum'a ait. Rapor kusurun yüzdelerini belirlemek için yeni bilirkişiye gönderildi. Yeni bilirkişi AK Parti'yi üzmeyen rapor gönderdi. Uğur Yıldız'ın annesi itirazını dile getiriyor” dedi.

“Seyyar giyotin gelsin kendisi yazsın iddianameyi”

Geçen hafta, yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Gezi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Avukat Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettiğini söyleyen Özel, şunları söyledi:

“Diğer kayyım atanan başkanlar tutuksuz yargılanırken, Ahmet Özer'e uygulanan düşman hukukunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Özer tüm muhalefet partisi liderlerine üyelerine hem de kayyım atandığı günden bugüne tüm CHP'lilere yürekten teşekkür etti. Önce hukuksuz gözaltı, sonra gizli tanık... İkisi de fos çıkınca biliyorsunuz ki orada 'kahraman' bir savcı var. Bizim 'seyyar giyotin' ona baskı yapıyormuş. Savcıya 'yaz iddianameyi' deyince savcı, 'gel bu delillerle sen yaz' demiş. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadarki tüm telefon kayıtlarını istemişler. Geçmişte suçu olan bazılarını bulup Ahmet Özer bunlarla ilişki halinde deyip üzerine gidiyorlar. İddianameyi yazmayan arkadaş doğru yapıyor. Seyyar giyotin gelsin kendisi yazsın iddianameyi. Soma'dan iki sanık kaldı. Öldürenleri saldılar. Ölenlerin hakkını savunan Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'yı tutuyorlar.”

Özgür Özel'in açıklamasından diğer başlıklar şöyle:

“Aklınızı başınıza alın emekliye bir asgari ücreti verin”

- 2024 yılında asgari ücrete 1 kuruş zam yapmadı, TÜİK'e göre enflasyon yüzde 47. Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu ise yüzde 78. Toplumdaki beklenti 30 bin TL'nin üzerinde çıktı. Biz, 30 altında yokuz dedik. Türk-İş 29 bin 583 lira olması gerektiğini açıkladı, DİSK en az 34 bin TL olarak tarif etti. Süreci yakından takip edeceğiz. Aklınızı başınıza alın emekliye bir asgari ücreti verin. Emekçiler ve emeklilerle birlikte o meydanları da iktidarı da size dar edeceğiz. Hodri meydan.

“Tüm sığınmacıların geri gönderilmesi için harekete geçilmeli”

- Geçtiğimiz hafta katıldığım Sosyalist Enternasyonal toplantısında Filistin konusuna zaman ayırdık. Suriye’nin toprak bütünlüğünü önceleyen konuları ele aldık. Suriye’nin hızlı şekilde askeri istikrara ulaşması, yaşanabilir hale getirilmesi, Türkiye’de tüm sığınmacıların geri gönderilmesi için harekete geçilmeli. Erdoğan’ın “Kalanlar başımızın üstünde” yaklaşımını reddediyoruz. Onlar senin başının üzerinde değil, Türkiye’deki vatandaşların işinin, aşının üzerinde oturuyor. Dünya para vermeye hazır, Avrupa iş birliğine hazır. Herkes memleketine dönecek. Senin deyiminle söylüyorum, 'bizim yoksulumuz bize yeter', nokta.

Erdoğan'a Esad yanıtı

- Esad bir tek adamdı. Bahçeli'nin, Erdoğan'ın önüne konan metinlere göre CHP Esad'ın gidişine üzülüyormuş. Ben tek adam rejimine karşıyım. Erdoğan sana kötü bir haberim var; Ben dünyadaki bütün tek adamlara karşıyım. Erdoğan el ele tatil yaparken de Esad bir diktatördü. Son 1 yılda piman olup 'gel görüşelim' dediğinde de öyleydi. Biz Esad'ı hiç güzellemedik. Ya da cihatçı terör örgütleriyle görüşmedik."

“14 yıl önce senin peşine takılsaydık...”

- Güçlü anayasa, demokrasi, toprak bütünlüğü ve serbest seçimleri savunuyoruz. Toprak bütünlüğü, demokrasi, herkesin temsil edildiği yönetim dersen sendeyiz. Burada Türkiye'nin de menfaatleri var. 14 yıl önce senin peşine takılsaydık bugün Türkiye'nin verdiği 283 şehitten ben de mesul olurdum. Senin gidip Kremlin'de iki dakika beklemenden ve onun televizyonlarda gösterilerek Türkiye ile alay edilmesinden ben de sorumlu olurdum. Bundan hiçbir CHP'li mesul değildir. Bu kürsünün bunları uyara uyara dilinde tüy bitmiştir.

“Halep'e, Şam'a gidip de plaka dağıtan trollerin aklı ile devlet yönetilmez”

- En kötü hesapla 200 milyar dolar kayıp. Bu paranın 200 milyar dolar kaybın Erdoğan'ın 14 yıl önce verdiği bir karardan kaynaklanmadığını savunacak kimse yok. Erdoğan ne ile övünür? Köprü, otoyolları... O parayı kaybetmeseydin 153 tane Osmangazi Köprüsü, 19 tane İstanbul Havalimanı yapabilirdin. Yeni göç dalgalarının olmaması ve en hızlı şekilde geri dönüşün sağlanması için Erdoğan'a sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Halep'e, Şam'a gidip de plaka dağıtan trollerin aklı ile devlet yönetilmez. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yoktur.