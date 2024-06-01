Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'a katılan Özel, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti çıktığını belirterek, halkçılığı esas alarak belediyelerde nepotizme, akraba kayırmacılığına ve liyakatsizliğe izin vermediklerini ifade etti.

İllere ve ilçelere destek çağrısı yaparak, "Başkanların cebindeki anahtar belediyenin kapısının ve kasasının anahtarı değildir. Dört yıl görevlerini yapıp da gönülleri kazandıkları ve işte Cumhuriyet’in partisi, işte onun partisinin Türkiye’yi yönetme vakti dedirtecek ve ellerindeki anahtar önümüzdeki dönem CHP iktidarının anahtarıdır"

Özel ayrıca, Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'a da değinerek, onun adalete olan inancını ve ailesine olan sevgisini vurguladı. Konuşmasında İnönü Vakfı Başkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da genel kurula katıldığını belirtti.