Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek “Beşiktaş operasyonu ile acaba geçim sıkıntısının zamların üzerini örtebilir miyiz diye düşünenlere inat elbette yargının siyasallaşmasını, MHP'nin bu işteki yerini, Beşiktaş'ı da konuşacağız. Ama köprü ücretlerine yapılan zammı da konuşacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantı öncesi "kırmızı kart" dağıtılan salonda konuşan Özel, köprü ücretlerine yapılan zamları hatırlatarak “Arkadaşlarımız dün önerdiler, grup toplantısını Beşiktaş Belediyesi önünde mi yapsak diye. Fena öneri değil. Ama belediye başkanımıza karşı haksız, hukuksuz soruşturma başlatanlar zaten bunu istemiyor mu? Şimdi o konuşulmasını istemediklerini konuşmaya geldim. Beşiktaş operasyonu ile acaba geçim sıkıntısının zamların üzerini örtebilir miyiz diye düşünenlere inat elbette yargının siyasallaşmasını, MHP'nin bu işteki yerini, Beşiktaş'ı da konuşacağız. Ama köprü ücretlerine yapılan zammı da konuşacağız. Kendisi salon adamı, 27 derece sıcakta karşısında atadıkları il başkanlarına kendilerini alkışlatıyor. Devletin en güzel araçlarıyla geziyor. Ne sokaktan ne pazardan ne manavdaki yangından haberi var” dedi.

“Beşli çete 0 lira vergi verdi”

“Tayyip bey sen pazara gidebiliyor musun, sokağa çıkabiliyor musun?” diye soran Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İnsanların arasında gezebiliyor musun? Ben merak ettim baktım. Tayyip bey, en son 21 yıl önce pazara çıkmış. Haberin altında filede olanlar var. Çilek almış, soğan almış, karpuz almış, simit almış, birçok sebze meyve almış ve 29 TL ödemiş. Bugün o fileyi hesapladık 1040 TL olmuş. Yani doldurduğu file 40 kat zamlanmış. Gel fileyi ben tutayım sen doldur, pazara çıkabilecek yüzün kalmış mı bir görelim” diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Özel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Asgari ücretlilerin yüzünün gülmesi için gereken parayı 40 müteahhit için ayırıyor”

- 43 büyük şirketin 37'si sıfır lira vergi verdi. Ama Erdoğan bütçeye 701 milyar TL para koydu. Ödenmesi gereken vergi için bu parayı verdi. Türkiye'deki bütün emeklilerin aylığını asgari ücret hâline getirmek için 400 milyar TL lazım. Asgari ücretlilerin yüzünün gülmesi için gereken parayı 40 müteahhit için ayırıyor. Garibana sırtını dönen bir Cumhurbaşkanı var olay budur.

“Sefalet parasını yaşlıya, engelliye vermeye utanmıyorlar”

- Yaşlı aylığı 4 bin 664 lira olmuş, dul ve yetim aylığı 3 bin 647 lira olmuş. İnsanlara bir günde bir simit parası artış yapmış. Ekmeğe yüzde 25 zam gelmiş durumda. Bunların ortaya koyduğu tablo benim yüzümü kızartıyor. Bunlar sefalet parasını yaşlıya, engelliye vermeye utanmıyorlar. Bu hafta Meclis'te en düşük emekli maaşı konuşulacak. Hadsiz bakan TV'lerde açıklama yaptı. Bunun için kanuni değişiklik gerekiyor. Tek adam rejimi gelirken biz diyorduk bu olmaz, milletvekilinin itibarı zedelenir diyorduk. Bakan küstah küstah açıklama yapıyor. Bu Meclis'in onuruyla, haysiyetiyle oynuyorlar. Arkadaşlar bu sefalet maaşına karşı çıkacağız. İtirazımızı bütün Türkiye'ye duyuracağız.

Köprü zamları

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yüzde 213, Yavuz Sultan Selim yüzde 128 Omsan Gazi yüzde 174. Çanakkale Köprüsü yüzde 168 yüksek hızlı trenin Ankara İstanbul 430 liradan 780 liraya Konya 200 liradan 360 liraya...

- Ticaret Bakanı'nın enflasyon üzerinde zam yapan fırsatçılar var dediğini. Erdoğan'ın fahiş zam yapanları boykot yapın dediğini, TÜİK'in yüzde 44 enflasyon açıkladığı yerde, asgari ücrete yüzde 30 zam verdikleri yerde emekliye yüzde 11 zam verdikleri yerde yüzde 213'leri bu boykot bekleyenleri bu milletin nasıl boykot edeceğini nasıl onlara ne söyleyeceğimizi durdurmak için hadi bakalım bir operasyon yaptık orada boğulun vatandaşın sorununu konuşmayın, vatandaşa bunu yapanın yanına kar bırakırsak namerdiz susmayacağız konuşacağız.

“Rıza Akpolat'ın resmi ikametgahı polisler tarafından kırılırcasına çalındı”

- Dün yeni bir gündemle, aslında gündeme kurulan ve belediye başkanımıza kurulan bir kumpasla uyandık. Beşiktaş belediye başkanımız Rıza Akpolat'ın resmi ikametgahı polisler tarafından kırılırcasına çalındı. Anneciği kapıya koştu, 'aç yoksa kırarız' dediler. Rıza nerede babası hasta Balıkesir'e gitti. Arayım oğlum gelsin Rıza dedi. Bu sefer Balıkesir'deki adrese baskın ve malum görüntüler.

“57 kilo dana kıyma alan emekliye 24 kilo dana kıyma parası veriyorlar”

- Günü geldi mi kibirden yanınıza yaklaşılmıyor. Yaptığın bir iş daha var. Bu meclis yine yıla giderken içinde olumlu şeylerin de olduğu ama çok tehlikeli maddelerin de olduğu kanunlarla muhatap oldu. 9 maddelik bir kanunun içine emekli maaşını koymuşlar, yanına da sekiz tane muhalefete hak verip daha önce çıkardıkları maddeyi aynı torbaya eklemişler. Bu Meclisin bir ahlakı var. Burada verilen söz tutulur, millete karşı kumpas kurulmaz. AK Parti bu ahlaksızlığı, bu kumpası bu hafta Mecliste hayata geçirmeye çalışacak. Bunu kayda geçireceğiz. Günü geldiğinde açınıp okunsun, AK Parti buna da tenezzül etti densin diye bunu kayda geçireceğiz.

- 66 ülkede faaliyet gösteren Bakan Ersoy’un bizzat başkanı olduğu vakıf var. Yolsuzluk iddiaları gündeme çıktı. Suç duyurusundan önce vakfın başkanı kaçtı. Şeref Ateş, AKP’nin fiyonklusu yurtdışına kaçtı. Aile Bakanı’nın eşi Rahmi Göktaş, MHP’li Abdullah Kutalmış Yalçın istifa edip kaçtılar. Kimse bakanın eşinin, Semih Yalçın’ın oğlunu konuşmuyor.

Erdoğan’a seslendi: “Pazara çıkacak yüzün kalmış mı görelim hep beraber”

- Geçen sene haklı olarak isyan ettiğimiz asgari ücret 57 bin kilo kıyma alıyordu, bu sene 37 bin kilo alıyor. Asgari ücretlinin 20 bin kilo kıymasını çaldılar. En az bu kadar hatta bağrı daha yanık bir grup var. En düşük emekli maaşının geldiği nokta... 2002 yılında 8 çeyrek alan emekli maaşı bu seneki aslında yapılmayan v üstüne vazife olmayan bakanın 14 bin lira yapıyoruz dediği maaş Meclis'te görüşülecek. Üç çeyrek altını zor alıyor. Emeklinin Erdoğan'ı iktidarda tutması beş çeyrek altın. 57 kilo dana kıyma alan emekliye 24 kilo dana kıyma parası veriyorlar.

- Pazara gidebiliyor musun dedim Erdoğan'a. Yok. Sokağa çıkabiliyor musun? Yok. Erdoğan pazara ne zaman gitmiş çok merak ettim, baktım. Harcayacak zamanım yok diyor. Ben benimle gel demedim. Bakın dedim arkadaşlara, 10 yıldır çıkmamış. Mustafa İstemi bir fotoğraf paylaştı. Tayyip Bey 21 yıl önce pazara çıkmış. O gün 29 lira 90 kuruş ödemiş. Bugün aynı pazara gittik aynı fileyi hesapladık: 1.044 lira. 21 yılda 40 kat zamlanmış. 20 yılda pazarın 40 kat zamlandığını bildikleri için 'gelemezsin' diyorlar. Geçen sefer gel beraber gidelim dememiştim, öyle anlamışsın. Gel 21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur. Pazara çıkacak yüzün kalmış mı görelim hep beraber.