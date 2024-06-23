Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren ‘Otizm Aile Danışma Merkezi’ danışmanları, özel bireylerin ailelerine bir dizi eğitim vermeyi sürdürüyor. Merkezden faydalanan ailelere hayatlarının her anında destek olmayı sürdüren ekipler, ‘Otizmli Çocuklarda Davranışçı Bakış Açısıyla Tuvalet Becerileri Kazandırma’ eğitimi verdi.MERSİN (İGFA) - Otizmli çocukların hayatın her anında özgürce hareket edebilmesi için aileleri de bilinçlendiren ve çocukların eğitimi için 7/24 emek veren eğitmenler, çocukların tuvalet eğitimini kazanabilmesi için ailelerin neler yapmaları gerektiğini anlattı. Zorlu bir eğitim sürecinde ebeveynleri nelerin beklediğine değinen danışmanlar; süreç içerisinde nelerle karşılaşabileceklerini ve yaşanılacak durumlarda neler yapabileceklerini aktardılar.

Yıldırım: “Çocuklarımızın öz bakım becerilerine dahil tüm becerileri çalışıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Bilge Yıldırım, merkezden 0-72 ay arasındaki otizmli çocukların faydalandığı bilgisini paylaşarak, “Çocuklarımızın öz bakım becerilerine dahil tüm becerileri çalışıyor ve onları bu eğitimlerle destekliyoruz” dedi. Ailelere yönelik seminerlerin 3.’sünü gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, bu seminerlerin düzenli olarak devam edeceğini de vurguladı. Her çocuğa kapılarının açık olduğunu da sözlerine ekleyen Yıldırım, “Yaşı uymasa bile biz ona uygun bir şey buluruz, kendi çocuğumuz gibi ilgileniriz” dedi.

Tanrıver: “Eğitimin amacı aileleri bu uygulama noktalarında geliştirmek”

Özel Eğitim Öğretmeni Osman Tanrıver; tuvalet eğitiminin otizmli çocukların özgürlüğünü, bağımsızlığını ve sosyal hayattaki kabullerini artıran en önemli eğitimlerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bu becerileri mutlaka ailelerin belli bir bilinçle uygulaması gerekiyor. Bu eğitimi yapmamızın amacı; aileleri bu uygulama noktalarında geliştirmek, aynı zamanda evdeki süreçlerinde onlara yardımcı olabilecek birkaç ipucu vermek” diye konuştu. Ailelerin eğitimlerden oldukça memnun olduğunu gözlemlediklerini de söyleyen Tanrıver, “Genelde tepkiler olumlu. Çünkü nasıl emek verdiğimizi ve çocuklarının da bugüne kadar gelişmeyen bazı becerileri nasıl hızlıca öğrenebildiklerini görüyorlar. Pekiştirmelerin ne kadar işe yaradığını ve bilimsel dayanıklı yöntemlerin ne kadar etkili olduğunu da gözlemliyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Aileler buraya çekinmeden gelebilir”

Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışmanlık Merkezi’nde, otizmli çocuklara ücretsiz ve nitelikli eğitim verildiğine dikkat çeken Tanrıver, “Oradaki eğitimciler bu işe gerçekten değer vermeseler, bilimsel dayanıklı yöntemlerin peşinden koşmazlar. Öğretmenlerimiz bizim her zaman peşimizde. Gerçekten bu işi öğrenmek için sorular soruyor ve kendilerini geliştirmek için çabalıyorlar. O yüzden burada gerçekten değerli eğitimciler ve ergoterapistler var. Aileler buraya çekinmeden gelebilir” diye konuştu.

Seminerlerde verilen bilgiler, ailelerin hayatını kolaylaştırıyor

Velilerden Funda Arslan, yaklaşık 8 aydır Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışmanlık Merkezi’nden eğitim aldıklarını belirterek, “Haftanın 2 günü merkezdeyiz. Oğlum 3 yaşında olduğu için, tuvalet eğitimini nereden nasıl yapabiliriz diye bir arayış içerisine girmiştim. Bu kadar ayrıntılı bilgi almak her yerde mümkün olmuyor, ama burada gerçekten nitelikli ve dolu dolu bir eğitim aldık” ifadelerini kullandı.

Çocuğunun 8 ayda büyük gelişme gösterdiğini de aktaran Arslan, “Sabit bir hızda gittiğimizi, ama iyi bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. Eğitimi evde devam ettirebilmemiz için verilen yönergelerin, bana da oğluma da çok katkısı oldu” dedi.

Seminere katılan velilerden Büşra Yelden ise, edindikleri bilgilerle çocuğuna tuvalet eğitimi vermeye başlayacağını söyleyerek, “Hocamız notlarımızı alarak ilerlememiz gerektiğini, birlik içerisinde öğretmenlerimizle, ailemizle ve çocuğumuzla neler yapmamız gerektiğini anlattı. Gayet de yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu seminerler sayesinde biz de bilgileniyor ve çocuklarımızı ona göre yetiştiriyoruz” diye konuştu.