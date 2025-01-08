CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emekliler için geçim haktır. Bir asgari ücret şarttır. Bunu oylarınıza sunacağız. Eğer ki bu Meclisi, bu bakana ezdirirlerse, bundan sonra o eli, bakanın dediği gibi kaldıranların gidip de emeklilerin yüzüne bakacak hâlleri olmaz. Bir kişi karar veriyor, herkes el kaldırıyor. Bunun için mi gidiyoruz Meclise? Bir emeklinin kaç katı aylık alıyorsunuz? Oylamaya gelince milletin gözüne değil, bakanın sözüne bakıyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından partisi tarafından kazanılan Cihanbeyli ve Ereğli ilçe belediye başkanlıklarını ziyaret etmek için bugün Konya'ya geldi. Özel, ilk olarak Cihanbeyli Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, "Türkiye'nin neresine gitsem bu enflasyon hesabını iki şeyle anlatıyorum. Bir; hiç şaşmaz diyorum ki çeyrek altın hesabı bozulmaz. Tayyip Bey kızıyor. Çeyrek altın hesabı şu; 2002 yılında Tayyip Bey geldiğinde bir emekli, tam sekiz çeyrek altın alabiliyordu. Aldığı en düşük emekli aylığıyla. Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin lira, ancak 2,5 çeyrek altın alabildi. Bunu asla unutmayın, unutturmayın. Tayyip Bey'in geldiği gün, en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyordu. Şimdi 2,5 çeyrek altın" diye konuştu.

AK Parti grubuna seslendi

Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün en düşük emekli aylığını 14 bin 469 TL'ye çıkardıklarını duyurmasını eleştirdi. “Bütün milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum” diyen Özel, şunları söyledi:

“Dün hadsiz bakan açıklama yapmış. En düşük emekli aylığını 14 bin 400 küsur lira yaptım diye. En düşük emekli aylığını Meclis arttırabilir. Kanun teklifi verilecek. Komisyonda görüşülecek. Aşağıya inecek. Değişiklik önergeleri verilecek. Kararı, milletin vekili verecek. 14 bin 500 olduğunda bu milletin vekilleri 'evet' derse o fiyat olacak. 'Hayır' derse 20 bin olsun derse, 20 bin olacak. Yetki sözde parlamentoda ama o kadar şımarmışlar ki Tayyip Bey, 'En düşük emekli maaşını 12 bin 500'den 14 bin 500 yapalım' demiş. Bakan açıklama yapıyor, yaptı diye. Meclise soracağız. Meclisten bekleyeceğiz. 'Meclisin 14 bin 500 yapmasını bekliyoruz' diyecek nezaketi bile göstermiyor. Buradan AK Parti'ye, Abdullah Güler'e, Meclisteki AK Parti grubunun başkanına, grup başkanvekillerine sesleniyorum. Eğer şu kadarcık haysiyetimiz varsa, bu adamın bu yaptığının altında kalmazsınız. Çıkacak atanmış bakan, seçilmiş 600 tane milletvekiline daha Meclis'e kanun teklifi verilmeden 14 bin 400 bilmem kaç diye küsuratına kadar emekli maaşı söylüyor. Siz de bunun altına imza atıp, el kalkacaksınız öyle mi? Buradan Meclis'in onurlu, çalışkan, haysiyetli, kendini bu bakana ezdirmeyecek, emeklisini bu bakana ezdirmeyecek bütün milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum. Emekliler için geçim haktır. Bir asgari ücret şarttır. Bunu oylarınıza sunacağız. Eğer ki bu Meclis'i, bu bakana ezdirirlerse, bundan sonra o eli, bakanın dediği gibi kaldıranların gidip de emeklilerin yüzüne bakacak halleri olmaz. Yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Bir kişi karar veriyor, herkes el kaldırıyor. Bunun için mi gidiyoruz Meclis'e? Bunun için mi bu millet yemiyor, yediriyor, içmiyor, içiriyor, maaşlarınızı günü gününe ödüyor. Bir emeklinin kaç katı maaş alıyorsunuz? Oylamaya gelince milletin gözüne değil, bakanın sözüne bakıyorsunuz.”

“Üçte biri bizim borcumuz, getirmeyen namerttir”

CHP'li belediyelerin SGK'ye olan borcuna da değinen Özel, "Tayyip Bey altın hesabını sevmiyor. Dün bana demiş ki 'Hazır elinde hesap makinesi, sarraf sarraf gezip altın hesabı yapıyorken bir de hesapla bakalım demiş, CHP'li belediyelerin borcunu. Hesapladık. SGK'ya olan bütün borcu altına çevirdik. Vallahi SGK'nın dokuz kamyon, 10 kamyon altın alacağı var. Bunun 9 kamyonu Tayyip Bey'e yakın şirketlerden, bir kamyonu bütün belediyelerden. Kamyonun üçte biri de AKP'li belediyelerin borcu. Üçte ikisi geri kalan bütün belediyelerin borcu. Ama bizim üçte ikisinin de yarısı AK Partili belediyeler buradaki gibi yemişler, yemişler; ödememişler. Faiziyle birlikte bize ödetiyorlar. Tayyip Bey'e dün söyledim. Bak SGK'nın önüne, o yandaşlarının borcu olan 9 kamyon altını çek, kamyonun üçte biri bizim borcumuz, getirmeyen namerttir. Ama CHP'li belediyelerden faiziyle alıp, CHP'yi silkeleyip, buradaki işçinin, memurun maaş alamaz hâle getirip, bir ay sonra yapılandırma yapmaya niyetleniyor. Yandaşın faizini silecek, anaparayı bilmem kaç parçaya bölecek" dedi.

Arabaşı ve etli ekmek hesabı

Özel, ekonominin gidişatıyla ilgili Konya'da altın hesabı yerine kentin yöresel yemekleri arabaşı ve etli ekmekle hesap yaptı. Özel, "Altın hesabına kızıyorsun; Malatya'da kayısı. Erzurum'da cağ kebabı, Manisa'da üzüm, Tekirdağ'da buğday, gittiğimiz her yerde, Antep'te fıstık fiyatı üzerinden hesap yaptım. Peki, Cihanbeyli'de ne üzerinden yapalım? Birazcık Tayyip Bey'i şaşırtalım. Arabaşı çorbasına bakalım. Ne var çorbanın içinde? Un var, tavuk var, salça var, tereyağı var. Tayyip Bey, tavuk 1 yılda yüzde 95 zamlanmış. Un, yüzde 87 zamlanmış. Salça yüzde 207 zamlanmış. Tereyağı yüzde 103 zamlanmış. Geçen sene arabaşı yapmak için un, tavuk, salça, tereyağını koydun mu, 238 lira tutuyormuş. Bu sene 506 lira olmuş. Tayyip Bey, 17 bin lira verdiğin asgari ücretle 71 sefer kaynarmış. Bu sene verdiğin asgari ücretle 44 tane kaynıyor. Nerede 7, nerede 44? Tayyip Bey, altın hesabını beğenmedin, al sana arabaşı hesabı. Bir hesap daha yapayım. Bir de ne var Konya'da? Etli ekmek var. Tayyip Bey, etli ekmeği geçen yıl porsiyonu 120 liraymış. Doğru mu? Bu sene olmuş 220 lira. Yüzde 84 zamlanmış. Geçen sene bir emekli aldığı aylıkla 83 porsiyon etli ekmek alırmış. Bu sene verdiğin maaşla 66 porsiyon alabiliyor. Altın hesabı da şaşmıyor, kayısı hesabı da şaşmıyor. Dönüyorsun arabaşı da sen şaşmıyor. En son etli ekmek de şaşmıyor. Şaşan bir tek şey var. Bu sana oy veren galiba Konyalılar, 'Ya oyu alırken yüzümüze gülüyor da sonra bize nasıl sırtını dönüyor diye bu Tayyip Bey' diye sana şaşıyorlar. Ama bir daha şaşırmayız. 'Önümüze gelen sandıkta hesabını soracağız' diyorlar" diye konuştu.