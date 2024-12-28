Yurttaş Birlikteliğinin düzenlediği “Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız” mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birazdan bir kürsüde konuşma yapacağını söylediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Kendi atadıklarına, il başkanına, ilçe başkanlarına, kendi mahalle delegelerine, kendi üyelerine kendini alkışlatacak. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Tayyip Bey, Sayın Erdoğan, salon siyasetçisi olma, meydanlardan korkma; çık dışarıya, gel buraya” diye seslendi.

Yurttaş Birlikteliğinin düzenlediği “Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız” mitingine katılacak vatandaşlar, Atatürk Kültür Merkezinden Tandoğan Meydanı'nda başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde Ankara dışından gelenlerin de katılımıyla başlayan yürüyüş kortejinin başında, Yurttaş Birlikteliğinin miting tertip komitesi üyeleri yer aldı.

Yürüyüşte sık sık “Asgari ücretle Mehmet Şimşek geçinsin" sloganı atılırken, “Yoksulluğa ve hayat pahalılığına son”, “AKP eliniz cebimizden çek”, “Zafer direnen emekçinin olacak” yazılı dövizler taşındı.

Kortejde çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tayyip Bey birazdan bir salonda, bir salonda kürsüye çıkacak. Kendi atadıklarına, il başkanına, ilçe başkanlarına, kendi mahalle delegelerine, kendi üyelerine kendini alkışlatacak. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Tayyip Bey, Sayın Erdoğan, salon siyasetçisi olma, meydanlardan korkma, çık dışarıya, gel buraya! Erdoğan, salonda kendini alkışlatan Erdoğan... Zafer kazandım Suriye'de diye. Suriye'ye sevinin, açlığı, yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği görmeyin, hissetmeyin diyen Erdoğan. Bu meydan yoksullarla, bu meydan hakkını yediklerinle dolu ve sana sesleniyorlar. Çık oradan, gel buraya, hesap ver, hesap ver, hesap ver” dedi.

“AKP iktidarında asgari ücret bir canavar gibi daha fazla emekçiyi yutmuş”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, salı akşamı aniden gerçekleştirilen Asgari Ücret Komisyonunun dördüncü toplantısında yüzde 30 zam oranıyla net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ temsilcileri ise son toplantıya katılmadı.

2025 yılı ücreti milyonlarca emekçiyi hayal kırıklığına uğratırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ dün Resmî Gazete’de yayımlandı. Ancak asgari ücretin açlık sınırında ve yoksulluk sınırının katbekat altında açıklanmasına tepkiler sürüyor.

Mitinge 2025’te uygulanacak asgari ücreti “sefalet ücreti” diye nitelendiren Özgür Özel, bu ücreti reddettiklerini belirterek siyasi iktidarı, “Bu iktidar tarihte ilk kez asgari ücretli zam beklerken, cebinden 2 bin lirası gitmiştir. Asgari ücret, dünyanın dört bir yanından emekçinin 1 yıllık kıdem boyunca aldıkları ve hızla uzaklaştığı ücrettir. Ancak bu ülkede asgari ücret temel ücret olmuştur. 22 yıllık AKP iktidarında asgari ücret bir canavar gibi daha fazla emekçiyi yutmuş ve bugün toplumun yüzde 57'sinin aldığı temel ücrete dönüşmüştür. Almanya'da ücretlilerin yüzde 6'sı asgari ücret almakta geri kalanı bunun çok üzerinde maaş almaktır” diye eleştirdi.

Özel’in konuşmasında öne çıkanlar diğer konu başlıkları şöyle:

"Zammı beceremedikleri enflasyon hesabına göre verdiler"

- "Asgari ücret 30 olmalıdır" dedik ama bizim bütün uyarılarımıza rağmen zammı asgari ücretin enflasyonuna göre değil, TÜİK enflasyonuna göre bile değil, kendi hesapladıkları ve beceremedikleri enflasyon hesabına göre verdiler. Öyle olunca asgari ücretlileri sefalete mahkûm ettiler. Şimdi de tüm emekliler aynı endişe içinde. Zamanında emekliye bir asgari ücret ver dedik. 'Param yok' dedi.

"Paranın 10 katını Mehmet Cengiz'e, Kalyon İnşaat'a vermişler"

- Emeklinin maaşını asgari ücret yapmak için vermesi gereken paranın 10 katını Mehmet Cengiz'e, Kalyon İnşaat'a vermişler. CHP'nin tarafı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafı ise zenginlerin sofrasıdır. Ayrıca bu sene bütçe yaparken 701 milyar lira vazgeçilecek kurumlar vergisi tutarı. Bunu buldular, bütçeye koydular. Ama emekliye vermek için parayı bütçeye koymadılar. Emekçilerin hakkını vermek için lazım olanı bütçeye koymadılar ama zenginlere çekilecek peşkeşleri baştan bulup bütçeye koydular.

"Erdoğan’ın tarafı zenginlerin sofrasıdır"

- Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafı zenginlerin sofrasıdır. Ayrıca, bu sene bütçe yaparken 701 milyar lira vazgeçilecek. Bir daha söylüyorum, vazgeçilecek kurumlar vergisi tutarı 701 milyar lira. Bunu buldular, bütçeye koydular. Ama emekliye vermek için parayı bütçeye koymadılar. Emekçilerin hakkını vermek için lazım olanı bütçeye koymadılar. Ürünü tarlada kalan çiftçiye vermeleri gereken desteklemeyi bütçeye koymadılar.