Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim açıklaması yaptı.

Halk TV yayınına katılan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis tarafından erken seçim kararı alınmaması hâlinde bir kez daha aday olamayacağını söyledi. “Kendine güveniyorsa bir kere daha yarışır” diyen Özgür Özel, “Tam ortasında 2,5 yılı bitmiş, 'Gel aday ol, seçimleri yenileyelim' dediğimizde ne diyecek? 'Ben gelmem mi' diyecek” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, erken seçim olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olamayacağını hatırlatarak tarih verdi:

“Tarih olarak da şunu söylüyorum. Beş yıl var iki seçim arasında bunun ortası çok kritik bir yer 2.5 yıl. Sayın Erdoğan eğer Meclis seçimleri yenileme kararı almazsa bir daha aday olamıyor. 2.5 yılda şöyle bir noktaya geleceğiz. Biz gel seçimleri yenileyelim deriz gelip aday olursa 2.5 yıl o koyar, 2.5 yıl biz koyarız ortaya. Tam ortasının öyle bir manası var. Erdoğan kendine güveniyorsa bir kere daha gelir yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür.”

Özel, “Şartlar böyle giderse önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz” diye konuştu.