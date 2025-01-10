Çalışan Gazeteciler Günü'nde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'ndan seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sınır Tanımayan Gazeteciler raporuna atıfta bulunarak basın özgürlüğünde Türkiye'nin Filistin’in dahi altında olunduğunu belirtti. Özel, “Bizden kötüsü ise, arkamızda monarşiyle yönetilen bir Afrika ülkesi var. İşgal altındaki Filistin’i de geçtik” dedi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve açılış için rotayı İzmir’e çevirdi. Özel, ilk önce Kemalpaşa’da bir açılışa katıldı ardından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gazeteciler ve bürokratlarla buluştu. Çok sayıda gazetecilerin katıldığı programa Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu katıldı.

CHP’li Özel, çalışan gazeteciler gününde gazetecilerle buluştu. Burada yaptığı açıklamada “İzmir benim için çok kıymetli. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu sıktığı kentteyiz. Bugün de gazeteciler mesleğini yaparken mesleğini yapamaz hale getiriliyor ya da bu salonda olanlarda olduğu gibi cesaretle işini yapmaya çalışıyor. Cepheden haber versin diye Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı, muhalefetin sansürlendiği, bir partinin ve ittifakın ajansına dönüşen, seçim sırasında iktidarın adaylarına karşın muhalefetin adaylarına yeteriz yer verdiği ve çok kırıldığı bir sürece girildi” dedi.

AA ve TRT'ye Erdoğan eleştirisi

Özel, ana akım medyayı da eleştirerek “Filistin’de AA’nın yaşadığı süreçte ilk telefonu ben açıyorum. Kamu yayıncılığı yapan TRT ve devlet ajansı olan AA ve TRT ise benim grup toplantısını dört dakika veriyor. Tayyip Bey 78 dakika konuşsa hepsini veriyor. Tayyip Bey, beş defa konuşsa, rüyasında konuşsa onu da canlı yayında veriyor” şeklinde konuştu.

Başkan Özel, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in yayımladığı rakamları paylaşarak “Tabii biraz da rakam konuşmak lazım. Sınır Tanımayan Gazeteciler'in raporuna göre basın özgürlüğünde Türkiye, 180 ülke içinde 158. sırada. 157. Sırada ise İsrail’in işgal ve saldırısı altında bulunan Filistin var. Orada ise bir tık bizden iyiler. Bizden kötüsü ise, arkamızda monarşiyle yönetilen bir Afrika ülkesi var. İşgal altındaki Filistin’i de geçtik. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün verdiği rakam, 54 gazeteci görevi başında şehit edildi. Filistin, bizden bir tık önde. Bunu ise gerçekten hem hayatını kaybedenler için üzülüyor ama oranın bile Türkiye ile bir sıra önde olduğu bir durumsa bizleri utandırıyor. Basın meslek örgütlerinin verilerine göre, 18 gazeteci ülkemizde tutuklu. Geçen yıl 720 gazeteci hâkim karşısına çıktı, 74’ü tutuklandı. Sonrasında ise serbest bırakıldı 18’i hala tutuklu. Çok yakından bildiklerimiz, ev hapsine mahkum edilenler ise bu 74 sayısına girmiyor. Her gün iki meslektaşınız gözaltına alınıyor, hakim karşısına çıkıyor, sorgulanıyor ve tutuklanıyor” dedi.

İşçilerin protestosu: Bu bir haktır

Özel, konuşması esnasında dışarıda slogan atan işçiler için ise şunları söyledi:

“Belediyenin ihaleyle verdiği ve tuvaletlerini temizleyen firma değişmiş. Ve işçiler şimdi dışarıda eylem yapıyor, ‘bizleri işe al’ diyor. Olabilir, bu demokratik bir eylemdir. Belediye ise bu ekonomik şartlarda kimseyi işe alamadığından, şirket de işe alamıyor ve de protesto ediyorlar. Bu bir haktır. Gelir protesto eder, kameraları devirmedikten sonra, konuşmalarımıza müdahale edilmedikten sonra pankart da açar. Ama Avrupa’da gazeteciler kolluk kuvvetiyle iş yaparken burada ise yapılanları haberleştiren gazeteciler tutuklanıyor. Jandarma kötü muamele yaptığında, gözaltına alınıyor. Dezenformasyon denen bir ucube var. Tüm otoriter liderleri bunları öğreniyor ve Putin’den gelerek birçok liderden sonra Tayyip Erdoğan da yaptı.”

Zeyrek: Basın özgürlüğü olmadan adalet sağlanamaz

Ferdi Zeyrek, "Gazetecinin çalışanı, çalışmayanı olmaz. Basın tarihi, mücadeleyle geçen bir tarihtir. Yurdunu kurtarmak için ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’i, Abdi İpekçi’yi, yıllar öncesinde bu günler anlatan Ahmet Taner kışlalıyı, ‘ben gazeteciyim’ diyerek haykıran Metin Göktepe’yi, Bahriye Üçok ve tüm basın emekçileri anıyorum. Basın bir ulusun ortak sesidir. Basının sesinin kısılması ulusun nefesin kısılması anlamına gelir. Tarafsız ve korkusuna bir basın toplumsal adaletin de teminatıdır. Basın özgürlüğüne sahip çıkmak basın özgürlüğüne sahip çıkmaktı. Özgür bir basın olmadığı sürece demokratik bir toplum asla olamaz. Hakkı gasp edilenlerin sesi duyulmaların toplum kesiminin kürsüsüdür basın. Basın hürdür asla ve asla sansür edilemez. Ülkemizde bugün özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesi veren herkes baskı ve yıldırma politikasıyla karşı karşıyadır. Siyasi bir cezalandırılma aracı olarak kullanılan sansüre artık dur demeliyiz, her yurttaşın ise buna karşı son verilmesi için mücadele etmeli. Ayrıca halkın çıkarlarını savunmaya da sonuna kadar mücadele edeceğimizi de buradan ifade etmek isterim. Basın özgürlüğü olmadan adalet sağlanamaz ve halkın çıkarları savunulamaz. Amasız ve fakatsız yalnızca gerçeği savunmak ve haber alma hakkını yerine getirmek için verilen mücadele de çok büyüktür. Hep birlikte örgütlenerek adaletin savunulduğu bir Türkiye’nin inşa edilmesinin önünde hiçbir güç yoktu. Kimsenin önünde bilmeyen ve hayatı, hakikati anlatmakla geçiren gazetecilerin gününü kutluyorum” dedi.

Tugay: Gazetecilere işsiz ve güvencesiz olmadıkları bir ortam sağlayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Hem CHP olarak hem de İzmirlilerin görev ve sorumluluk verdiği yöneticiler olarak namus ve ahlakıyla, toplumun vicdanıyla ses olmak, toplumun gözü kulağı olarak gazetecilerin yanında olduk, olacağız. Yerel basının da güçlenmesinde de her zaman yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Biliyoruz, yürekten inanıyoruz ki gazetecilik ne kadar özgür yapılırsa o ülkede demokraside o kadar iyi işler çıkar ve halk ise o kadar bilinçlenir. Yandaş olmayan herksin baskı altında olduğu bir dönemdeyiz. Buradan ise yandaş tabir edilen kötü örnekler bir yerde gazeteciliği kirletiyor diye de düşünüyorum. Bunlardan kendimizi koruma için tarafsızca görevini yapanların da yanındayız. İzBB olarak, İzmir olarak aslında bu duruşu göstermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda ise CHP’nin iktidarıyla da birlikte gazetecilerimizin daha da özgür bir şekilde görevlerini yerine getirdiği, işsiz ve güvencesiz olmadıkları bir ortam sağlayacağız” şeklinde konuştu.