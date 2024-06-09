Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO), çocukların sıklıkla bulundukları kamusal alanları odağına alarak, yaşadıkları çevredeki fiziksel engellere dikkat çekmek, problemleri saptamak ve çözümleri ile ilgili yaratıcı fikirler üretmeyi amaçlayan bir yarışma düzenledi. Çocuklar İçin Erişilebilir Gelecek Tasarım Yarışması’na özel gereksinimli çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan projesiyle katılan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Sertaç Erbilgin, 65 proje içerisinden ikinciliği elde etti. Boz Yap projesinde, özel gereksinimli çocukların gündelik hayatta yaşadıkları problemleri, onların en çok kullandıkları alan olan oyun parklarını tasarlayarak çözmeyi amaçlayan Sertaç Erbilgin, tasarımında özel gereksinimli çocukların öğrenme şemalarını oyun alanlarına entegre ederek etkileşimli bir tasarım kurguladı.

Motor becerileri destekliyor

Oyun parkı tasarımının detaylarından bahseden Erbilgin, “Boz Yap, bütüncüllüğe karşı geleneksel çocuk parklarının yerine birleştirici güce sahip, bozulup yapılabilme halini doğallaştıran yeni nesil bir çocuk parkı projesidir. Boz Yap Alanı, yapboz parçalarının ölçeği artırılmış ve yumuşak bir dokuya sahip olmasıyla çocukların motor becerilerini ve 3 boyutlu düşünme yeteneklerini hayal gücü yardımıyla besleyerek onların kendi dünyalarını oluşturmayı amaçlıyor. Sınırsız birleşme, sınırsız olasılıkları oluşturur. Malzeme seçiminin yağmur, kar gibi dış etkenlerden etkilenmemesi için özel bir kumaş kaplanıp içinin sünger olmasıyla hafifleştirilmiş bir oyun ögesi oluşturarak çocukların rahatça yerlerini değiştirip birleştirebilmesini amaçladım. Macera tüneli, dokunma ve ışık kavramlarıyla bütün motor becerilerine atıfta bulunup duyusal uyarıcılar yardımıyla oyunu zenginleştiriyor. Boşluk kavramı, doluluk kavramı ve dokunma hissine bağlı olarak kavrayıcı tasarımı güven duygusunu güçlendiriyor. Çarp topla köşesi, matematiğin günlük hayattaki etkilerinin beynin gelişme sürecindeki etkisine atıfta bulunarak heves uyandırıp oyuna dahil olur. Çocuklar bastıkları karedeki noktalara göre çarpma ve toplama becerilerini kullanabilir. Yüzey her zaman aynı kotta kalarak tekerlekli sandalye kullanan çocuklarında etkileşimi sürekli kılınarak hiçbir bütünden kopma hissine izin verilmez” diye konuştu.