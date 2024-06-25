ANKARA (AA) - TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, "Özel güvenlik görevlileri, kişi korumada, bina tesis güvenliğinde, sporda uzmanlaşacak. Böylece özel güvenlik görevlileri artık branşlaşacak ve meslek hayatlarını daha profesyonel idame ettirecek." dedi.

Çağırıcı, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü dolayısıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, özel güvenlik görevlilerinin sorun ve taleplerini dile getirdi.

Türkiye'de şu anda aktif 373 bin özel güvenlik görevlisi olduğunu belirten Çağırıcı, bu görevlilerin kolluk kuvvetlerine yardımcı kuvvet olduğunu ifade etti.

Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme (ÖZGE) projesini hayata geçirmeye çalıştıklarını aktaran Çağırıcı, "Özel güvenlik görevlileri, kişi korumada, bina tesis güvenliğinde, sporda uzmanlaşacak. Böylece özel güvenlik görevlileri artık branşlaşacak ve meslek hayatlarını daha profesyonel idame ettirecek." diye konuştu.

Söz konusu meslek grubunun en önemli sorununun kimlik iptalleri olduğuna dikkati çeken Çağırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polislerde aranmayacak şartlar özel güvenlik görevlilerinde aranıyor. Görev yaptığımız noktalarda bizlere İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma izni, özel güvenlik kimlik kartı veriliyor. Bizim kimlik kartımız 5 yılda bir yenileniyor. Polislikte böyle bir kimlik yenileme durumu yok. Özel güvenlik görevlileri, görev noktasında veya sosyal hayatında herhangi bir olaya karıştıysa, haklı ya da haksız, adli bir vaka olduysa, 1 yıl üzeri herhangi bir ceza aldıysa kimlik kartı iptal ediliyor. En çok üzerinde durmak istediğimiz konu bu. Genel kollukta böyle bir şey yok. Özel güvenlik görevlisi, herhangi bir adli olaya müdahale etmesi sonucu adliyelik olursa ve hakim, özel güvenlik görevlisine 1 yıl üzeri herhangi bir ceza verdiği zaman bütün çalışma hayatımız, meslek hayatımız orada bitiyor."

- "Özel güvenlik görevlileri çekimser kalıyor"



Çağırıcı, katalog suçlarında ceza alanların kimliğinin İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilmesini kendilerinin de savunduğunu ifade ederek, savcılık soruşturma açtığı zaman kimlik kartının iptal olduğunu ancak özel güvenlik görevlisi beraat ettiğinde tekrar kartını geri alamadığını dile getirdi.

Özel güvenlik görevlilerinin güvensiz bir şekilde çalışma hayatına devam ettiğini savunan Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Herhangi bir olaya müdahale ederken artık özel güvenlik görevlileri çekimser kalıyor. Bu da kamu güvenliğinde, ülkemizin genel güvenliğinde ciddi anlamda bir problem oluyor. Çünkü olay olduğu zaman özel güvenlik görevlisi orada kanunların verdiği yetkiyle olaya müdahale ediyor ama iş adliyelik kısma geldiği zaman özel güvenlik görevlileri savunmasız kalıyor. En zayıf halka, herhangi bir olayda özel güvenlik görevlisi görünüyor ve özel güvenlik görevlileri ceza alınca yaklaşık 10-20 yıldır çalışmış olduğu elindeki bütün meslek birikimi heba oluyor."

