ÖGG Sınavı 2025’te ne zaman yapılacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının heyecanla beklediği 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı, 9 Şubat 2025 Pazar günü düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 28 Şubat 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden duyurulacak.
ÖGG Sınav süresi ve soru sayısı nedir?
Sınav süresi ve soru sayısı, adayların sınav türüne göre değişiklik göstermektedir:
- Silahlı sınav: 150 dakika, 100 genel soru + 25 silah bilgisi.
- Silahsız sınav: 120 dakika, 100 genel soru.
- Silah farkı sınavı: 30 dakika, 25 silah bilgisi sorusu.
Değerlendirme:
- Genel sınav: Her soru 1 puan, toplam 100 puan üzerinden.
- Silah farkı sınavı: Her soru 2 puan, toplam 50 puan üzerinden.
Kaynak: HABER MERKEZİ