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Yılın ilk Kabine toplantısı başladı! Memur ve emekli maaşları masada

Sınav süresi ve soru sayısı, adayların sınav türüne göre değişiklik göstermektedir:

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının heyecanla beklediği 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav ı, 9 Şubat 2025 Pazar günü düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 28 Şubat 2025 tarih inde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden duyurulacak.

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