Özel Güvenlik Sektöründe Dönüşüm Ve Teknolojik Yatırımlar Konuşuldu

Türkiye’nin dört bir yanından 200’e yakın sektör temsilcisi, “Özel Güvenliğin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı çalıştayda bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla gerçekleştirilen üç günlük etkinlik, sektörün geleceği hakkında önemli tartışmalara sahne oldu.

Eğitimden akreditasyona, yenilikçi projeler sektörü geleceğe taşıyor

İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda, güvenlik sektörü profesyonelleri, sektördeki yenilikçi gelişmeleri ve akreditasyonun önemini ele aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, özel güvenliğin toplum güvenliğindeki kritik rolüne değindi ve sektördeki profesyonelliğin arttığını belirtti.

Sektörün geleceği: Yapay zeka ve dijitalleşme

T.C. İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, güvenlik alanındaki dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarının sektöre önemli katkılar sağladığını vurguladı. Çelik, özel güvenlik görevlilerinin akreditasyon süreçlerinin sektördeki profesyonelleşmenin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Eşit ücret, tek tip üniforma ve sektörel zorluklar gündeme geldi

Çalıştayda, özel güvenlik görevlilerinin maaş eşitsizliği ve tek tip üniforma konusu da gündeme geldi. TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, kamuda ve özel sektördeki maaş dengesizliğine karşı yasal düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Ayrıca, sektördeki kimlik bütünlüğünü sağlamak için tek tip üniformaya geçişin önemine dikkat çekildi.