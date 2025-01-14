Özel Güvenlik Sektörünün 20 Yılı İzmir'de Masaya Yatırılıyor

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, özel güvenliğin 20 yıllık yolculuğunu ele alacak.

Çalıştay İzmir’de başladı

14-18 Ocak 2025 tarihlerinde İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen "Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 20 Yılı ve Özel Güvenliğin Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı çalıştay, sektördeki kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

15 Ocak Çarşamba günü, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Nevzat Yazıcı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda, ilk panelde “Özel Güvenlik Görevlilerinin Özlük ve Mali Hakları” ele alındı. Gün, “Özel Güvenlik İzinleri, Faaliyet İzni ve Sonlandırılması” başlıklı 2. panel ile sona erdi.

Sektörün temel konuları ele alınıyor

Çalıştayın ikinci günü, “Çalışma İzni ve Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı panelle devam etti. 16 Ocak’ta ayrıca “Özel Güvenlik Eğitimleri” ve “Üniforma ve Teçhizat” gibi sektörün temel taşları detaylı olarak konuşuldu. 17 Ocak Cuma günü ise “Geçmişten Günümüze Özel Güvenlik Uygulamaları” ve “Yasaklar, Ceza Hükümleri ve Denetim” başlıklı panellerle sektörün gelişim süreci masaya yatırıldı. Çalıştay, protokol konuşmalarıyla sona erdi.

"Tüm paydaşları ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sektörün dijitalleşme süreçlerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın, dijitalleşme ve beşeri hataların azaltılmasına yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüttüğünü görüyoruz. Çalıştayda sektörün tüm paydaşlarını ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.”

"Yol haritası belirleniyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan ise şöyle konuştu: “Özel güvenlik sektörünü ilgilendiren her konunun birinci ağızdan aktarılacağı bu çalıştay, sektörümüzün geleceği için önemli bir adım olacak. Çalıştay sonucunda hazırlanacak rapor, önümüzdeki yıllarda izlenecek yol haritasını oluşturacak.”