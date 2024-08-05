Bingöl’de meydana gelen korkunç kaza, halk otobüsündeki araç içi kamera tarafından anbean kaydedildi. Olay, dün Bingöl-Elazığ Karayolu üzerindeki Zeki Ergezen Bulvarı'nda gerçekleşti.
Yolcuların panik hali kameraya yansıdı
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 27 ANE 765 plakalı bir kamyon, 12 M 0034 plakalı şehir içi halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 5 kişi yaralandı. Kaza anı, halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun otobüse çarpması sonucu oluşan sarsıntı ve yolcuların panik anları açıkça görülebiliyor.
Kaynak: İHA