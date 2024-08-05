Bunlar da ilginizi çekebilir

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 27 ANE 765 plakalı bir kamyon , 12 M 0034 plakalı şehir içi halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 5 kişi yaralandı. Kaza anı, halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun otobüse çarpması sonucu oluşan sarsıntı ve yolcuların panik anları açıkça görülebiliyor.

Bingöl ’de meydana gelen korkunç kaza , halk otobüs ündeki araç içi kamera tarafından anbean kaydedildi. Olay, dün Bingöl-Elazığ Karayolu üzerindeki Zeki Ergezen Bulvarı'nda gerçekleşti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.