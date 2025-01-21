Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Özel Harekat polisi A.M.U., yakınları tarafından tabanca ile vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Olayın bildirilmesinin ardından, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M.U.'nun hayatını kaybettiği tespit edilirken, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından A.M.U.'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.