1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Kirman, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında. Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde kısa sürede dikkat çekici bir yol kat etti. Burcu Kirman, Bülent Şakrak ile paylaştığı bir fotoğraf sonrası magazin dünyasında dikkat çekti. Bu paylaşım, ikilinin özel hayatına dair merak uyandırdı.

Oyunculuk kariyeri

Tiyatrodan Ekranlara

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Kirman, 2020 yılında "Bay Yanlış" dizisinde Esra karakteriyle ekranlara adım attı. Bu rol, geniş bir hayran kitlesine ulaşmasını sağladı.

Kirman, farklı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazandı

Bay Yanlış (Esra, 2020)

Baraj (Eylül, 2020)

Alef (Semra, 2022)

Toprak ile Fidan (Asya, 2022)

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Elisa, 2023-2024)