Cep telefonu kullanıcılarını yakından ilgilendiren Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 2025 yılı zam oranı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, ÖİV’ye %43,93 oranında zam yapılarak 570 TL olarak uygulanacak.

Yeni tutar resmen açıklandı

Resmi Gazete’nin Mükerrer 2 sayısında yayımlanan karar şu ifadelerle duyuruldu:

"27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:574) ile yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2025 tarihinden itibaren 570,00 TL olarak uygulanacaktır."

Kimleri etkileyecek?

ÖİV, mobil telefon aboneliklerinde ve internet hizmetlerinde alınan bir vergi türü olarak biliniyor. GSM operatörlerinden hizmet alan bireyler, bu zamla birlikte ek maliyetle karşılaşacak.

ÖİV nedir?

İlk kez 1999 Marmara Depremi sonrasında geçici olarak getirilen, ancak daha sonra kalıcı hale gelen Özel İletişim Vergisi, mobil iletişim, SMS, internet ve sabit hatlar üzerinden alınan bir vergi türü olarak uygulanıyor.

Vatandaşların tepkisi

Cep telefonu kullanıcıları, bu zammın özellikle ekonomik zorluklarla mücadele edilen bir dönemde ek bir yük getireceğini ifade ederken, uzmanlar iletişim maliyetlerinin artmasının tüketici harcamalarını zorlayabileceğine dikkat çekti.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni ÖİV oranı, faturalara yansıtılacak ve kullanıcılar tarafından ödenmeye başlanacak.