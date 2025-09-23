CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskandinav ve Baltık ülkeleri büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskandinav ve Baltık ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi. Özel, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder'in ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldı.

İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle gerçekleşen toplantı, Özgür Özel için önemli bir diplomatik buluşma oldu. Büyükelçilerle yapılan görüşmeler, Türkiye’nin dış politikası ve bölgesel gelişmelerle ilgili temasların derinleştirilmesine olanak sağladı.