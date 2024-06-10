Konya’nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki özel öğrencilere ’Trafik Güvenliği’ eğitimi verildi.KONYA (İGFA) - Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Ekipleri, ilçede özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim ve öğrenim gören 54 özel eğitim öğrencisiyle bir araya geldi. Başta yol güvenliği olmak üzere trafik ışıklarının anlamı, güvenli oyun alanlarının nerede olması, karşıdan karşıya geçme güvenliği ve bisiklet kullanımı hakkında bilgi veren ekipler, özel öğrencilere uygulamalı olarak da anlattı. Etkinlikte öğrencilere başta trafik konuları ve resimlerden oluştuğu boyama ve hikaye kitapçıkları dağıtıldı.

Kaynak: igf