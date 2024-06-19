Özel okul öğretmenleri, kamudaki meslektaşları ile aynı maaşı alabilmek için yeniden taban maaş uygulamasının başlatılmasını talep ediyor. Eğitimde eşitlik ve adaletin sağlanması gerektiğini belirten öğretmenler, bu taleplerini çeşitli platformlarda dile getiriyor.

Özel okul öğretmenleri, yıllardır süregelen maaş eşitsizliğinin giderilmesi gerektiğini vurguluyor. Kamuda çalışan öğretmenlerin sahip olduğu maaş ve sosyal hakların özel sektördeki öğretmenlere de sağlanması gerektiğini belirten öğretmenler, bu durumun eğitim kalitesini de olumlu etkileyeceğini ifade ediyor. Özellikle son yıllarda artan yaşam maliyetleri ve ekonomik zorluklar, özel okul öğretmenlerinin maaşlarını yeniden gündeme getirdi.

Asgari ücretle çalışmak zorunda olan özel okul öğretmenleri, taban maaş uygulamasının tekrar yürürlüğe girmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor. Bu uygulama ile özel okul öğretmenlerinin, kamudaki öğretmenlerle aynı maaşı almaları ve eşit haklardan yararlanmaları hedefleniyor. Eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları da öğretmenlerin bu taleplerini destekliyor.

Öğretmenler ne diyor?

Bir özel okul öğretmeni olan Ayşe Yılmaz, "Kamuda çalışan meslektaşlarımızla aynı işi yapıyoruz, hatta bazen daha fazlasını. Ancak maaşlarımız arasındaki fark çok büyük. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor" diyerek duygularını dile getiriyor. Diğer bir öğretmen Mehmet Kaya ise, "Öğretmenlerin emeklerinin karşılığını tam olarak alabilmesi için bu düzenlemenin yapılması şart" diyor.

Eğitimde kalite ve öğretmen hakları

Eğitimde kaliteyi artırmak ve öğretmenlerin haklarını korumak adına atılacak adımlar büyük önem taşıyor. Taban maaş uygulamasının yeniden getirilmesi hem öğretmenlerin motivasyonunu artırması hem de öğrencilere verilen eğitimin kalitesini yükseltmesi açısından önem taşıyor.

Eğitimciler ve pedagoglar eğitimde adaletin sağlanmasının, "geleceğin teminatı olan" çocukların daha iyi bir eğitim almasının önünü açacağı konusunda hemfikir.

Özel okul öğretmenlerinin hak mücadelesi ve talepleri karşısında yetkililerin atacağı adımlar merakla bekleniyor.