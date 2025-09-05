Özel okullardaki ücret artış oranının hesaplanmasında değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelik ile zam oranı artık Aralık ayı ÜFE ve TÜFE verilerine göre belirlenecek; önceki yöntemle eklenen 5 puan yerine oran 1,05 katsayısı ile çarpılacak.

Yeni hesaplama yöntemi

2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel okul zammı önceki yönteme göre yüzde 54,8 olarak belirlenmişti. Yeni yönetmelik ile hesaplama yöntemi değişti. Artık bir önceki yılın ortalama verileri yerine sadece Aralık ayı ÜFE ve TÜFE verileri dikkate alınacak.

Yeni yöntemle zam oranı yüzde 38,2 olarak hesaplanacak. Bu da önceki yönteme göre yüzde 16’lık bir fark anlamına geliyor. Önceki hesaplamada artı 5 puan ekleniyordu; yeni yöntemde bu ekleme kaldırıldı, oran yalnızca 1,05 ile çarpılıyor.

Uygulama tarihi

Yeni hesaplama yöntemi bir sonraki eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak ve özel okulların ücret artışları bu yöntem üzerinden belirlenecek.