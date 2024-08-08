Türkiye’de özel okul fiyatları, yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle önemli bir artış gösterdi. Bu durum, özel okullarda öğrenci kontenjanlarının büyük bir kısmının boş kalmasına yol açtı. Eğitim maliyetleri artarken, velilerden alınan yüzde 10 KDV'nin de etkisiyle özel okullarda ciddi bir boşluk yaşanıyor. Uzmanlar, bu sorunu çözmek için KDV oranlarının yüzde 1'e çekilmesini ve özel okul öğretmen maaşlarına yönelik yeni düzenlemelerin yapılmasını öneriyor.

KDV problemi

TOBB Türkiye Eğitim Meclis Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, özel okullarda yaşanan bu sorunların temel nedenlerinden birinin yüksek KDV oranı olduğunu belirtti. Aydın, “Eğitim bir lüks olmamalı. Velilerden özel okullarda hizmet satın alırken yüzde 10 KDV alınması, eğitim giderlerini artırıyor ve bu da velilerin özel okullara olan talebini olumsuz etkiliyor. KDV oranının yüzde 1’e çekilmesi, hem veliler hem de eğitim sektörü için faydalı olacaktır” dedi.

Yüksek özel okul ücretleri ve artan maliyetler, velileri özel okullardan uzaklaştırdı ve bu durum, okullarda ciddi bir kontenjan boşluğuna yol açtı. Türkiye’de özel okullarda toplam 3 milyon kapasite bulunurken, bu kapasitenin yalnızca 1,5 milyonu doldu. Eğitim maliyetlerinin artması, velilerin alternatif eğitim çözümleri aramasına neden oldu.

Öğretmen maaşları

Mirkan Aydın, özel okul öğretmen maaşlarının da ekonomik zorluklar yaşadığını belirtti. Aydın, özel okul öğretmenlerinin maaşlarına yönelik vergi muafiyeti sağlanmasının bu sorunu hafifleteceğini ifade etti. “Özellikle ekonomik sıkıntı dönemlerinde, öğretmen maaşlarının desteklenmesi ve SGK prim muafiyeti sağlanması, eğitim kalitesini korumak açısından önemlidir” dedi.

Mirkan Aydın, özel okul ücretlerindeki artışın enflasyon oranlarının altında kaldığını belirtti. Ücret artışlarının yüzde 36.7 ile yüzde 56 arasında sınırlı olduğunu ifade eden Aydın, enflasyonun ise bu dönemlerde yüzde 100’e yaklaştığını vurguladı. Bu durum, maliyetlerini karşılayamayan özel okulların küçülmesine veya kapanmasına neden olabiliyor.

OECD ülkelerinin politikaları örnek alınmalı

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), ülkelerinin özel okullara yönelik destek politikalarını örnek gösteren Aydın, bu ülkelerde eğitim sektörüne yönelik çeşitli teşvik ve yardımlar sağlandığını belirtti. Aydın, Türkiye’nin de benzer destek mekanizmalarını uygulayarak eğitim sektörünü güçlendirebileceğini ifade etti.