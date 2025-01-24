Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda öğrenci kıyafetleriyle ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklere göre, özel okul velilerine ek mali yük getiren uygulamalara son verilecek ve kıyafetler serbest piyasa koşullarında temin edilebilecek.

Yeni yönetmelik maddeleri

6 Aralık 2024'te Resmi Gazete’de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik" ile 3 Ocak 2025’te yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişiklikler, özel okullarda uygulanacak yeni kuralları belirledi.

Kıyafet temininde serbest piyasa koşulları

Yeni düzenlemeye göre, özel okul velileri kıyafetlerini serbest piyasa koşullarında istediği yerden satın alabilecek. Elektronik ticaret platformları üzerinden kıyafet alımını zorunlu tutan uygulamalara izin verilmeyecek.

Ayrıca, özel gün ve kutlamalarda kullanılacak kıyafetler için velilere ek mali yük getiren uygulamalar da kaldırıldı.

Kıyafetlerde baskı ve arma yasak

Okul kıyafetlerinde özel işaret, baskı ve desen gibi unsurların yer alması yasaklandı. Bunun yanı sıra, okul armalarının formaların üzerine dokunarak üretilmesi engellenecek. Bu düzenleme, kıyafetlerin serbest piyasadan alınmasını kolaylaştıracak.

Kıyafet değişikliği 4 yıl süreyle yasak

Yeni düzenleme, kıyafet değişikliklerinin 4 eğitim-öğretim yılı boyunca yapılmamasını öngörüyor. Kıyafetlerin ekonomik, sade, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması şartı getirildi. Ayrıca, okul kıyafetlerinin görselleri okulun internet sitesinde yayımlanacak.

Veliler rahat bir nefes alacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu düzenlemesi, özel okul velilerinin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve kıyafet temininde kolaylık sağlamayı hedefliyor. Yönetmelik, devlet okullarındaki uygulamalarla uyumlu şekilde özel okullarda da uygulanacak.