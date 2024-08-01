Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez uygulamaya konulan merkezi yerleştirme sistemiyle şehit, gazi yakını ve koruma altındaki çocukların özel okullarda ücretsiz eğitim almasını sağlayacak. Başvurular 12 Ağustos’a kadar sürecek ve yerleştirme sonuçları 22 Ağustos'ta açıklanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda, özel okullarda ücretsiz eğitim alacak öğrencilerin yerleştirme işlemleri merkezi sistem üzerinden gerçekleştirilecek. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde, özel öğretim kurumları, ücretsiz okutma yükümlülüğünün yüzde 3'lük oranının yüzde 2'sini Bakanlık tarafından sağlanan modül aracılığıyla yerleştirecek. Kalan yüzde 1'lik kısım ise kurumlar tarafından yapılacak.

Başvuru ve yerleşme takvimi

Başvurular, 12 Ağustos’a kadar devam edecek. Adaylar, 13-18 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Ağustos’ta ilan edilecek ve öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Boş kontenjanlar ise 29 Ağustos'ta açıklanacak.

Ücretsiz eğitim hizmeti, özel öğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini kapsayacak. Ancak yemek, kıyafet, servis ve etüt gibi ek hizmetler için kurumlar ayrıca ücret belirleyebilecek. Başvuru yapacak kişilerin bu ek hizmetlerle ilgili şartlar hakkında önceden bilgi alması öneriliyor.

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim için başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan yapılacak. Tercihler ise e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velisi veya vasisi tarafından gerçekleştirilecek. Her öğrenci, en az 5, en fazla 10 okul tercihi yapabilecek ve yerleştirmeler, sistem üzerinde oluşacak puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.