Dijital pazarlama sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimleriyle, özellikle influencer marketing ve LinkedIn'deki etkileşim stratejileri konusunda geniş bir perspektife sahip.

Feden Çetiner, LinkedIn'in profesyonel ağ olma özelliğinin yanı sıra influencer marketing yapmanın farklı zorluklarını ve avantajlarını anlattı. Özellikle iş dünyasına yönelik bir platformda influencer olarak tanınmanın temel stratejilerini ve markalarla işbirlikleri yapmanın önemini vurguladı. Ayrıca, LinkedIn'de etkileşim yaratmanın ve bir influencer olarak markalarla işbirlikleri yaparken dikkat edilmesi gereken kilit noktaları detaylı bir şekilde açıkladı. Kendisi, Dijitalden Sesler'in nasıl kurulduğu ve gelecek hedefleri hakkında da bilgi verdi.

Feden Çetiner, LinkedIn'de başarı elde etmek isteyenlere ve yeni başlayanlara yönelik değerli önerilerini paylaştı. Özellikle farklı bir bakış açısıyla içerik üretmenin, takipçilerle bağ kurmanın ve güncelliği korumanın önemini vurguladı.

Röportaja başlamadan önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Sanal girişimim olan sosyal medya ve dijital dünyaya ait güncel gelişmeleri paylaştığım Dijitalden Sesler platformunun kurucusuyum. Linkedin'de aktif dijital içerik üreticisi ve Linkedin sesli etkinlik yayıncısıyım. Ayrıca Türkiye'nin sanayi dünyası ile bağlantılarından biri olan Sanayi Gazetesi'nde yazar olarak sosyal medya ve içerik pazarlama ile ilgili yazılar yazıyorum. Linkedin Influencerları etkinliklerine davetli ve çeşitli canlı yayınlara konuk konuşmacı olarak katılıyorum. Farklı sektör deneyimlerimden sonra yıllar içerisinde edindiğim bilgi ve tecrübeler kariyer yolculuğumu dijital pazarlama sektöründe sürdürmem gerektiğini gösterdi.

Dijital pazarlama sektörünün kollarından olan sosyal medya ve içerik pazarlama sektöründe 1 seneyi aşkın beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra bağımsız bir dijital yakalıya dönüştüm diyebilirim. Bu sektörde profesyonel olarak dördüncü yılım bitiyor ve ben Linkedin platformunda kişisel markamı pazarlayarak B2B ve B2C markalara sosyal medya ve içerik pazarlama alanında bağımsız hizmet sağlamaya devam ediyorum.

LinkedIn, profesyonel ağ olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu platformda influencer marketing yapmanın, diğer sosyal medya platformlarından farklı zorlukları ve avantajları nelerdir?

LinkedIn, iş dünyası odaklı bir platform olduğu için kullanıcı kitlesi genellikle profesyonellerden oluşuyor. Bu, iş odaklı içeriklerin daha fazla ilgi görmesini ve belirli bir sektörde etkileşim sağlama potansiyelini artırmak demek fakat yapılan her güncelleme ile beraber Linkedin'inin iş odaklı içeriklerin yanı sıra Instagram, TikTok platformlarında görmeye alışkın olduğumuz içerik konularını da öne çıkardığını deneyimliyoruz. Aslında bu bize platformlar arası teknik özelliklerinin dışında içeriklerin konusu noktasında keskin ayrımlar olmadığını olamayacağını da gösteriyor.

Çünkü sonunda hep insanın düşünce ve duygularına tercüman olma, onlara fayda sunma ve karşılıklı olarak sosyalleşme isteği söz konusu. Linkedin'de neden Influencer Marketing yapılması gerektiğini verilerle aktarmak istiyorum.

2023 yılında Influencer Marketing'e ayrılan bütçe 21.1 Milyar dolardı. Bu da 2019 yılının tam 3 katı. Aklınıza şöyle bir düşünce geliyor; burada başarılı giden bir şeyler olmalı ki markalar bu alana yatırım yapmaya devam ediyor.

Raporlar, Linkedin'de reklam verdikten sonra markaların yüksek kalite algısının %50'i arttığını belirtiyor. %92'si ise daha profesyonel bulduğunu belirtiyor. Linkedin'de, sosyal medya kullanıcılarının diğer mecralara göre alım gücünün x2 kat. Çünkü; buradaki insanlarda tıpkı diğer platformlardaki kullanıcılar gibi; yemek yiyor, kahve içiyor, kitap okuyor, bilgileniyor ve geziyor.

Fakat Linkedin'in bir farkı var! Instagram'daki, TikTok'daki alıcılar alışılmış çikolata yerken Linkedin'deki kullanıcılar özel yapım çikolatalar yiyor.

Çünkü alım güçleri yüksek. O zaman markalar neden Linkedin'de olmasın ve burada Influencer Marketing'e yatırım yapmasın! Yurt dışında çoktandır Linkedin Influencerları ve İçerik Üreticileri ile stratejik işbirlikleri yapılıyor. Bu Türkiye içinde mümkün.

Gelelim zorlukları kısmına. Zorlukları elbette var.Tıpkı diğer platformlarda olduğu gibi. Ama en önemli zorluğu yavaş büyüme, diyebilirim. Diğer platformlarda hesaplarınızda kaliteli içerikler üretip bu içeriklerinize minumum bütçelerle reklam verip hedef kitlenize ulaşmanız daha mümkünken Linkedin'de işler biraz farklı.

Bunun en büyük sebeplerinden biri platformun reklam bütçelendirme politikaları diğeri ise reklam dışında stratejik olarak nasıl büyünebileceğini bilmemek, diyebiliriz.

LinkedIn'de etkileşim yaratmanın ve bir influencer olarak tanınmanın temel stratejileri nelerdir?

Influencer olarak tanınmak isteyen bir profilin en temel adımı önce kendisi için bir strateji belirlemesi. Çünkü Influencer olarak tanınmak için, bu yolculuğu sürdürebilecek anlamlı bir amaca ve motivasyona ihtiyacınız var. Diğer temel strateji kendinizi niş bir alanda konumlandırmanız. Yani, insanlar sizi hangi alanla ilgili tanısınlar? Markanız nasıl tanınacak? Örneğin; diyetisyen, psikolog, seyahat, yemek, insan kaynakları, sosyal medya, girişimci, moda, kitap, koç, mentor, ev dekorasyon, lojistik, inşaat, çelik, metal, tekstil... sektörünüz fark etmez unvanınız da! Bunu belirledikten sonra güvenilir bir otorite olarak tanınmak için değerli içerikler oluşturarak takipçilerin ilgisini çekmek gerekiyor.

Linkedin'de diğer platformlardaki gibi düzenli ve kaliteli içerikler üretmeye devam etmeniz gerekiyor. Belli bir yayın takvimi oluşturarak düzenli olarak içerik paylaşarak bunun yanında takipçilerinin çevrimiçi olma saatlerine dikkat ederek yapabilirsiniz.

Böylelikle içerik daha fazla kişiye ulaşabiliyor. İçeriğin altında sorular sormak, görüşleri sormak veya tartışmaya açık içerikler paylaşmak, takipçilerin etkileşimde bulunmasını teşvik edebilir. Yorumlara yanıt vermek ve etkileşimi canlı tutmak da önemli. LinkedIn'in en büyük gücü, iş ilişkileri ve ağ oluşturma imkanı sunması.

Etkinliklere katılarak, sektördeki diğer profesyonellerle bağlantı kurmak ve onların paylaşımlarını takip etmek önemli. Bu şekilde kendi network'ünüzü büyüterek daha fazla kişiye ulaşabiliyorsunuz. Linkedin'de sadece metin tabanlı içerikler değil, videolar, infografikler veya sunumlar gibi görsel ve multimedya içerikleri de paylaşabiliyorsunuz.

Bu tür içerikler, izleyicilerin dikkatini çekebilir ve içeriğini daha etkili bir şekilde iletebilir. Ayrıca diğer influencer'larla işbirliği yaparak ortak içerikler üretmek, kendi kitlenizi genişletmek için faydalı olabilir.

İş dünyasına yönelik bir platformda, influencer olarak marka iş birlikleri yapmak nasıl bir strateji gerektirir?

Düzenli ve kaliteli içerikler üretmeye devam edip ağınızı büyüttükçe insanların dikkatini çekmeye başlıyorsunuz. Bu sizin ilk tanınma deneyiminiz ve bir sonraki adımlarınız işbirliklerin kapısını açabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında; ilk adım, iş birliği yapmayı düşünülen markaların hedef kitlesiyle kendi takipçi kitlesini karşılaştırmak olmalı. Markanın hangi değerleri ve hedefleri benimsediğini anlamak için derinlemesine bir analiz yapılmalı.

İş birliği yapılacak markanın mesajını ve değerlerini içeriğinize entegre ederek, takipçilerin ilgisini çekecek özgün ve değerli içerikler oluşturmanız gerekiyor çünkü bu içerikler, markanın mesajını doğal bir şekilde yansıtmalı. Markalarla yapılacak iş birliği önerilerinin, onların hedef kitlesine değer katacağına inandıkları önerilere odaklanarak hazırlanmak gerekli.

Belirli bir kampanya, ürün tanıtımı veya etkinlik için somut ve detaylı teklifler sunulabilir. Potansiyel iş birlikleri için markalarla doğrudan iletişime geçmenin yanı sıra güvenilir ve işini bilen ajanslarla da çalışılabilir. Bu, LinkedIn gibi platformlarda marka temsilcileriyle bağlantı kurarak veya e-posta yoluyla iletişime geçerek olabilir.

Aynı zamanda sektördeki diğer influencer'larla da ağ oluşturarak iş birliği fırsatlarını artırmak mümkün. İş birliği içeriğinin, takipçilerini etkileyecek ve markanın mesajını net bir şekilde iletecek şekilde planlanması gerekir. Hangi tür içeriğin hangi kanallarda ve nasıl paylaşılacağını belirlemek önemlidir.

LinkedIn'de etkileşim yaratmak için içerik stratejisi nasıl olmalıdır?

Hedef kitleyi belirleyerek işe başlayabiliriz. Kiminle etkileşime geçmek istediğinizi belirlemek içerik kurgunuzu hedef kitlenize göre şekillendirmenizi kolaylaştırıyor.

Değer odaklı içerikler oluşturmak, çeşitli içerik türlerini kullanmak, özgün ve merak uyandırıcı kanca başlıklar kullanmak, görsellerin gücünden yararlanmak, düzenli ve zamanlamalı paylaşımlar yapmak, gelen geri bildirimlere veya sorulara yanıt vermek ve son alarak analytics ve içerik optimizasyonunu yapmak etkileşim yaratmak için olmazsa olmazlardan.

LinkedIn'de bir influencer olarak markalarla işbirliği yaparken dikkat edilmesi gereken kilit noktalar nelerdir?

İş birliği yapmayı düşünülen markaların değerlerini ve hedef kitlesinin kendi içeriğinizle uyumlu olup olmadığını analiz etmek gerekli. Çünkü; profesyonel bir platformda yer aldığınız için markalarla uyumlu çalışmak önemlidir. Sözleşme ve anlaşma aşamasında, iş birliği detaylarını, içerik teslim tarihlerini, yayın planlarını ve karşılıklı beklentileri içeren sözleşmeler hazırlamak gerekiyor. Ayrıca, tazminat, kullanım hakları ve diğer detayları da netleştirmelisi gerekiyor diye düşünüyorum. En önemlisi, iş birliklerini tek seferlik olmaktan çıkararak, markalarla uzun süreli ilişkiler kurmaya odaklanmak gerektiği. Çünkü bu, güvenilirlik ve sürekli değer katma açısından önemli olacaktır.

LinkedIn'de etkileşim yaratmak için kullanıcılarla nasıl daha derinlemesine bağlantılar kurulabilir?

Bunlardan ilk adımı etkili iletişim. Bu iletişim diğer içeriklerle etkileşime geçmeniz olabileceği gibi sizin içeriğinizle etkileşime giren bir takipçiyle de olabilir. Ayrıca içeriklerinizde kullandığınız dil ve ses tonunuz çok önemli.

Niye? Çünkü,insanlar ulaşabildiği, konuşabildiği kişileri takip etme eğilimindedir. Bu nedenle onlara hissettirdiğiniz duygu ölçüsünde size değer biçiyorlar.

Diğer taraftan bağlantı isteklerini gönderirken veya mesajlaşırken standart metinler yerine kişiselleştirilmiş ve samimi mesajlar kullanmanın daha etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum.

Karşılıklı etkileşimi artırmak için karşısındaki kişinin ilgi alanlarına, paylaşımlarına veya kariyerine değinen bir yaklaşım benimseyerek bir konuşma başlatmak mümkün.

Hep insanların bizim paylaşımımıza yorum yapmasını bekleyemeyiz biz de takip ettiğimiz kişilerin paylaşımlarına yorum yaparak, içeriklerine katkıda bulunabiliriz. Bu yorumlar, içeriği anladığınızı ve değerli bulduğunuzu gösterir. Ve Linkedin'de diğer içeriklerle yorum yaparak etkileşime giren profillerin görüntülemeleri yapmayanlara kıyasla daha yüksektir.

Bağlantıları düzenli olarak takip etmek ve içeriklerine katkı sunmak iletişimi sürdürmeyi sağlarken bu iletişim stratejisi size beklenmedik fırsatları açacak güce sahip.

Düzenli ve kaliteli içerikler üretmeye devam edip ağınızı büyüttükçe insanların dikkatini çekmeye başlıyorsunuz. Bu sizin ilk tanınma deneyiminiz ve bir sonraki adımlarınız işbirliklerin kapısını açabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında; ilk adım, iş birliği yapmayı düşünülen markaların hedef kitlesiyle kendi takipçi kitlesini karşılaştırmak olmalı. Markanın hangi değerleri ve hedefleri benimsediğini anlamak için derinlemesine bir analiz yapılmalı.

İş birliği yapılacak markanın mesajını ve değerlerini içeriğinize entegre ederek, takipçilerin ilgisini çekecek özgün ve değerli içerikler oluşturmanız gerekiyor çünkü bu içerikler, markanın mesajını doğal bir şekilde yansıtmalı. Markalarla yapılacak iş birliği önerilerinin, onların hedef kitlesine değer katacağına inandıkları önerilere odaklanarak hazırlanmak gerekli.

Belirli bir kampanya, ürün tanıtımı veya etkinlik için somut ve detaylı teklifler sunulabilir. Potansiyel iş birlikleri için markalarla doğrudan iletişime geçmenin yanı sıra güvenilir ve işini bilen ajanslarla da çalışılabilir. Bu, LinkedIn gibi platformlarda marka temsilcileriyle bağlantı kurarak veya e-posta yoluyla iletişime geçerek olabilir.

Aynı zamanda sektördeki diğer influencer'larla da ağ oluşturarak iş birliği fırsatlarını artırmak mümkün. İş birliği içeriğinin, takipçilerini etkileyecek ve markanın mesajını net bir şekilde iletecek şekilde planlanması gerekir. Hangi tür içeriğin hangi kanallarda ve nasıl paylaşılacağını belirlemek önemlidir.

Yönettiğiniz Dijitalden Sesler nasıl kuruldu? Nasıl başladınız? Neleri hedefliyorsunuz?

Dijitalden Sesler'in çıkış noktası aslında dijital dünyada ve sosyal medya dünyasında meydana gelen güncel gelişmeleri kullanıcılara daha hızlı ulaştırma fikriydi.

Ulaşılabilir, hızlı ve anlık veri akışı ile zamanının çoğunu sosyal medya platformlarında geçiren kullanıcılara ulaşabileceğimizi düşündüm.

Hem kullanıcılara ulaşabiliyor hem de bu sektörde her an trendi ve günceli takip etme gerekliliğini yerine getirebileceğiniz faydalı bir platform oldu diyebilirim. Açıkçası Linkedin'deki kitlenin gücü ve niteliği de bu aksiyonu almamızda etkili oldu.

Hatta sloganı: Bizi Takip Et Fransız Kalma! Sosyal medyada toplulukların ve nitelikli takipçileri olan sayfaların gücü yadsınamaz. Bu gerçeğe katkı sunmak ve ilerleyen zamanlarda çeşitli işletme ve firmaların daha çok nitelikli kitleye ulaşma taleplerini işbirliği çerçevesinde karşılamak için Dijital Sesler platformunun nitelikli bağlantılarını büyütmek ve bir toplululuk yaratmak istiyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Linkedin platformunda başarı göstermek isteyenlere ya da yeni başlamak isteyenlere önerilerim olabilir;

Başkasıyla aynı konuda yazabilirsiniz fakat bakış açınız sürüden ayrılmanızı ve akıllarda kalıcı olmanızı sağlar.

Altıncı hissinize güvenin. Linkedin'i hedeflerinize ulaşmak için bir aracı olarak kullanın.

Takipçilerinizle bağ kurmanızı sağlayan şey ilgi uyandıran içerikler üretmeniz.

Bu nedenle takipçilerinizin nelerden hoşlandığını nelerden hoşlanmadığını öğrenmeyi birinci sıraya koyun.

Son olarak; Güncelliği koruyabilmek ve markanızı sürdürebilmek için paylaşım yaptığınız alanda bir görünürlüğünüz olmalı. Bu nedenle düzenli bir şekilde içerik üretmeye hemen başlayın!