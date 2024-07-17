Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Verilere göre, 2023 yıl sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 4,5 milyar dolar artış göstererek 168,5 milyar dolara ulaştı.

Uzun vadeli kredi borcu

Uzun vadeli kredi borcunun 2023 yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 157,3 milyar dolar seviyesine yükseldiği belirtildi. Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 365 milyon dolar azalarak tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 2,6 milyar dolar artışla 17,4 milyar dolara ulaştı. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 97 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 41 milyon dolar azalarak 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcu

Kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) 2,1 milyar dolar artarak 11,2 milyar dolar olduğu gözlendi. Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar dolar artışla 5,8 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 382 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolara geriledi.

Alacaklılara göre borç dağılımı

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 583 milyon dolar azalarak 106,7 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 1,7 milyar dolar artarak 9,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Döviz kompozisyonu

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58’i dolar, yüzde 35,5’i Euro, yüzde 2,4’ü Türk lirası ve yüzde 4,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun yüzde 44,4’ü dolar, yüzde 18,8’i Euro, yüzde 32,5’i Türk lirası ve yüzde 4,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,8’i finansal kuruluşların, yüzde 62,2’si ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,7’sini finansal kuruluşlar, yüzde 24,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşlar oluşturdu.