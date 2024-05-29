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Yarışlar, otizm, down ve mental branşı ile gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirildi.

Organizasyona, il müsabakalarında barajı aşan 291 erkek ve 86 kadın sporcu katıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Melikgazi ilçesindeki Kadir Has Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

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