Bugün saat 15.00’te “büyük bir sürpriz yapacaklarını” duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “sürprizi” Mersin’de paylaştı. Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, ezilenleri iktidara kırmızı kart göstermeye davet eden Özel, “Emekliler, bundan sonra cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu zammı, bu zulmü gördükçe bu kırmızı kartları bunlara göstermeye var mıyız?” diye sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün saat üçte bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış töreninde konuşan Özel, “31 Mart'ta demiştik ki iktidarı uyarmanın, bu iktidara aklını başına al demenin ve sarı kart göstermenin zamanıdır. O gün siz sarı kartı gösterdiniz ama Tayyip Bey anlamadı. Bu verdiği aylıkla, 14 bin 500 lira aylıkla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. Mersin'den başlıyoruz, bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum” diye konuştu.

“Erdoğan'ı gördüğünüz yerde kırmızı kart gösterin”

“Emekliler bundan sonra cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu zammı, bu zulmü gördükçe bu kırmızı kartları bunlara göstermeye var mıyız?” diye soran Özel, “Erdoğan'ı gördüğünüz yerde kırmızı kart gösterin” dedi.

“Limon üreticisini perişan edenlere protesto haktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek fiyatları boykot çağrısını sahiplendiğini söyleyen Özel, protestonun hak olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Bugün asgari ücretliye yüzde 30 emekliye yüzde 15 zam verenler en düşük emekli maaşını 14 bin 500 liraya yapmaya emeklinin yüzüne bakmaya, utanmadan sokağa çıkmaya kalkıyorlar. Tayyip Erdoğan diyor ki yüksek fiyatları boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum ve enflasyon yüzde 80'ken kendi TÜİK enflasyonu yüzde 44'ken, iğneden ipliğe her şeye zam yapılırken, tarımda çiftçiyi, limon üreticisini perişan edenlere protesto haktır.”

“Hizmetler aksasın diye ellerinden gelen her engellemeyi yaptılar”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini hatırlatan Özel, “6 Şubat'ta bundan iki yıl önce gelecek ay ikinci yılı dolacak. Büyük bir deprem yaşandı. Fay hattı 10 şehri yerle bir etti. Mersin o şehirlere en yakın ilimizdi. Tam 450 bin depremzedeye, Vahap Başkan ve üç belediyemiz hepimiz adına ev sahipliği yaptılar. Bu iktidar bu ev sahipliği için Mersin'e bir kuruş ilave bir şey yollamadı. Hizmetler aksasın diye ellerinden gelen her engellemeyi yaptılar. Katkı sağlayın dedik kabul etmediler. Yurt dışından destek bulundu, imza atmayıp o paraların gelmesine dahi engel oldular” ifadelerini kullandı.