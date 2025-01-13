Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihale yolsuzluğu soruşturmasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yaptı.

Özgür Özel, “Benim seyyar giyotin dediğim bu sabah da bu işe girişti. Haberleri ilk veren, onun ağzı ile yöneten kanalın nasıl bir kanal olduğunu biliyoruz. Eninde sonunda birlikte hesap verecekler, ant içiyoruz” dedi. İmamoğlu ise meselenin ne Esenyurt ne Beşiktaş olduğunu, asıl meselenin, otoriter aklın sürece dair yol yürüme stratejisi ve biçimi olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'suç örgütü' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 40 kişinin gözaltına alınmasının ardından CHP, Beşiktaş Belediyesi önünde ‘demokrasi nöbeti’ne başladı. Nöbete bu akşam CHP Genel Başkanı Özel ile İBB Başkanı İmamoğlu katıldı.

CHP tarafından yapılan çağrı sonrası çok sayıda kişi Beşiktaş Belediye binası önünde toplandı. Sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla gözaltılara tepki gösteren yurttaşlar, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları attı.

Burada konuşan Özgür Özel, “Rıza başkanı arasalardı zaten gelirdi. Haberi ve görüntüleri ilk veren kanala bakın. Onun sahibi ile bir kamu görevlisinin ilişkisi var mı bakın. Savcının yolları ne zaman kesişmiş bakın. Yapılmaya çalışmayanın bir adalet arayışı, sorgulama değil; Ankara'dan devletin en tepesinden verilen talimatla bir itibarsızlaştırma olduğunu bütün Türkiye görsün. Benim seyyar giyotin dediğim bu sabah da bu işe girişti. Haberleri ilk veren, onun ağzı ile yöneten kanalın nasıl bir kanal olduğunu biliyoruz. Eninde sonunda birlikte hesap verecekler, ant içiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İhalenin hesabını Ahmet Özer'e değil gönderdiğin o kayyıma soracaksın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Bu giyotini buraya yollamışsın. 'İstanbul'u karıştır' demişsin” diye seslenen Özel, “Döndük baktık Esenyurt'ta bu şirket ihaleyi almış. Eline yüzüne bulaştırdığı işe bakın. İki ay itiraz süreci var diye beklenmiş. Ahmet Özer hiçbir imza atmadan Silivri'ye yollanmış. Ama gelen kayyum incelemiş, hiçbir sorun görmemiş ve izin vermiş. Eğer ihalenin hesabını soracaksan Ahmet Özer'e değil senin gönderdiğin o kayyıma soracaksın. Erdoğan'a sesleniyorum. Bu giyotini buraya yollamışsın. 'İstanbul'u karıştır' demişsin. Bu kifayetsiz muhteris, bu suçları ile yatan suçları uyanan kifayetsiz, Ahmet Özer'i suçlayacağım diye senin bir gecede vali yardımcısı yapıp sonra kayyum olarak atadığın kişiyi suçluyor. Bu İhsan Aktaş'ın ihale almadığı kurum kalmamış. THY'den tutun AK Parti'nin neredeyse tüm belediyelerine kadar” dedi.

“Beşiktaş'ın iradesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın kibrinden daha büyüktür"

Erdoğan’a tepkilerini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP'nin atadıkları kaçmaz. Örneği yok. Ama Tayyip Erdoğan'ın atadığı FETÖ'cülerin botla Yunanistan'a kaçanların sayısı 5 binden fazla. Senin dün atadıkların bugün Silivri'de yatıyor! Bugün Almanya'da Amerika'da firari. Senin atadıkların sana güvenmesin. Sen de onları atadım diye kendini bir şey sanma. Zekariya Öz nasıl kaçıp gittiyse bu kifayetsiz muhteris de eninde sonunda yerini bulacaktır. Zira kural bellidir, yılan eğilip bükülür en sonunda gireceği deliği bulur. Bunun da sonu odur! Beşiktaş'ın iradesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın kibrinden de kabalığından da olmayan gücünden de daha büyüktür. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız!”

İmamoğlu: Siyasi karşılık vereceğiz; onları tarihten sileceğiz

Beşiktaş Belediyesi önündeki ‘demokrasi nöbeti’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Mesele ne Esenyurt ne Beşiktaş... Mesele, bir otoriter aklın sürece dair yol yürüme stratejisi ve biçimidir. Bir yandan milletçe bir açılım yapalım, barışalım bakış açışı, bir yandan ise milletin aklı ile oyun oynayarak atılan adımlar... Buradan şunu söylüyoruz; bu gözaltına alma biçimi, davranış biçimi hukuk dışıdır. Aynısını Esenyurt'ta yaptılar, şimdi Beşiktaş'ta yapıyorlar. Bunun adı itibar suikastı, yargının siyasete alet edilmesidir. 25 yıldır bir AKP'li Belediye Başkanı böyle alındı mı? O şirket Meclisin işini de aldı. Aynısını TBMM için de yapacak mısınız? Siyasi saldırılara karşı siyasi karşılık vereceğiz. Onları tarihten sileceğiz” dedi.

“İçişleri Bakanlığı yolsuzluk dosyalarına soruşturma derinleşmesin diye el koyuyor”

“AK Parti'nin herhangi bir yöneticisine şafak operasyonu gördünüz mü?” diye soran İmamoğlu şunları söyledi:

“İlk günden itibaren bu insanlar çağrı yapmadılar, ev bastılar. Ev basan akıl, CHP çatısı altında bulunan herkes çağırırsınız koşa koşa gelir. AK Parti'nin herhangi bir yöneticisine şafak operasyonu gördünüz mü? Onlarca yolsuzluğu ortaya çıkardık, dosyalarını ortaya çıkardık... Başvurduğumuz dosyalara İçişleri Bakanlığı el koyuyor, soruşturma derinleşmesin diye. Bir iddia üzerinden yargının en acımasız hâli ortaya konarak CHP'li belediye başkanlarına bu uygulama yapılıyor. AK Parti'nin yöneticileri muteber, sütten çıkmış ak kaşık ama CHP'liler lekeli, hadi oradan, işinize bakın!”