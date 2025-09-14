Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Eylül Pazartesi günü görülecek kurultay davası öncesinde Ankara’da büyük bir miting düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 17.00’de Tandoğan Meydanı’nda yapılacak mitinge tüm yurttaşları davet etti.

Tandoğan’da büyük miting

CHP, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin davanın görüleceği tarihten bir gün önce Ankara’da geniş katılımlı bir miting organize ediyor. 14 Eylül Pazar günü saat 17.00’de başlayacak miting için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

"Tüm Ankaralıları bekliyoruz!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarı eleştirerek vatandaşları mitinge davet etti. Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Biz sadece millete güveniyor, sadece millete inanıyoruz! Sokağa çıkamayan, pazara inemeyen, tarlaya giremeyen köhnemiş bir iktidarın son çırpınışlarına teslim olmayacağız. Yarın Başkent Ankara’dayız! ‘Vesayet Değil Siyaset’ demek için, ‘Kayyıma Darbeye Hayır’ demek için buluşacağız. Tüm Ankaralıları bekliyoruz!”

Olağanüstü kurultay başvurusu

Öte yandan CHP, 900’ün üzerinde delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. Başvuruya göre, olağanüstü kurultay 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.