İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız" dedi. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan CHP'li grup, slogan atarak karara tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

Hâkimlik, sekiz zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

"İktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akpolat'ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak" ifadelerine yer verdi.

Özgür Çelik: Halkın belediyesinden ayrılmayacağız

Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan CHP'li grup da slogan atarak Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı konuşmada tutuklamaların haksız olduğunu söyledi.

Demokrasiye sahip çıkmaya geldiklerini dile getiren Çelik, "Milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, gençlik örgütlerimizle, kadın örgütlerimizle burada olacağız. Genel başkan yardımcılarımız burada. Halkın belediyesinden ayrılmayacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz" dedi.