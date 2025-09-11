CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer’de DEM Parti eş başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “sokak” çıkışına yanıt vererek, “Bizim niyetimiz sokakları karıştırmak değil, haneye tecavüze engel olmaktır” dedi.

Özel: “İşgal fiili olarak ortadan kalktı”

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara 2. Asliye Mahkemesi’nin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin ‘esastan ret’ kararını hatırlatarak, “Bugün işgal fiili olarak ortadan kalkmıştır. Umuyorum ki bu bina partimizin çalışma ofisi olarak tanımlanacaktır” dedi.

Özel, binanın parti tarihi açısından önemine değinerek, “Bu bina İstanbul’u kazandı, bu nedenle hedef haline geldi” ifadesini kullandı.

Bahçeli’ye “Meşru müdafaa” yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Sokakları mı karıştıracaksınız?” sözlerine yanıt veren Özel, “Bizim niyetimiz sokakları karıştırmak değil, haneye tecavüze engel olmaktır. Buradaki direnişin hukuktaki adı meşru müdafaadır” dedi.

Özel, AK Parti ve MHP’ye seslenerek, “Seçtiğiniz kişilerin yerine kayyum atansa, siz buna sessiz mi kalacaksınız? Demokrasi yoksa hayatı durdururuz” ifadelerini kullandı.

“Genç hakim siciline kara leke sürecek”

Özel, İstanbul il kongresi davasına bakan hakim hakkında da eleştirilerde bulundu:

“Gencecik yaşında aldığı talimatla siyaseti bu kadar değiştiren hakim, iktidar değiştiğinde siciline kara leke süreceğini bilmiyor mu?”

DEM Parti’den dayanışma mesajı

Görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Bu bir nezaket ziyareti değil, hukuksuz ve antidemokratik uygulamalara karşı ortak bir irade ziyaretidir. Kayyum uygulamalarına karşı CHP ile dayanışma içinde olacağız” dedi.