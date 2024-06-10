Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Kulalılar Derneği'nin düzenlediği geleneksel keşkek gününde yaptığı konuşmada, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a övgüyle bahsederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Önal ise, genel başkanı ve Bayraklılıları mahcup etmeyeceğini belirtti.

12’nci Geleneksel Keşkek Günü

Bayraklı Kulalılar Derneği tarafından düzenlenen 12’nci Geleneksel Keşkek Günü, Sasalı Kent Ormanı’nda gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra birçok siyasi ismin katıldığı etkinlikte, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da büyük ilgi gördü.

“İrfan Önal Benim Kardeşim”

Özel, yaptığı konuşmada Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’dan övgüyle bahsederek, “İrfan başkanı Bağrınıza bastığınız ve destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Özel, Önal’ın gelecekte de Bayraklı ve genel başkanları için mahcup etmeyeceğini belirtti.

Başkan Önal ise, görevinin farkında olduğunu ve gece gündüz demeden çalışacağını dile getirdi. Genel başkanlarına ve Bayraklı halkına güvenen Önal, onları mahcup etmeyeceğinin sözünü verdi.

Dernek Başkanı Veli Topal ise konuşmasında, Türkiye’nin geleceği için umut dolu olduklarını belirtti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte ümitlerinin yeşerdiğini ifade etti.