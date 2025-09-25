CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eyüpsultan’daki Filistin Konsolosluğu önünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert bir şekilde eleştirerek, “Ülkenin itibarını da harcıyorsun” dedi. Özel, Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilere dair eleştirilerde bulundu.

Özgür Özel, Erdoğan'a sert çıktı

CHP, Eyüpsultan’daki mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak, halkı Filistin ile dayanışmaya çağırdı. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ın, Trump’a yapılan vergi indirimlerine ve Filistin konusundaki tutumuna tepki gösterdi. Özel, Erdoğan’ın ABD menfaatlerine yönelik hareket ettiğini ve bunun Türkiye’nin itibarına zarar verdiğini belirtti: “Emekliye zam yapma, Trump’tan vergileri kaldır! Erdoğan, ülkenin itibarını harcıyorsun” dedi.

Mitingde söz alan Gazzeli Yusuf Barakat, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Barakat, "Atatürk’ün mücadelesini halklar örnek almalı. 'Yurtta barış, dünyada barış' diyen Atatürk’ü örnek alacağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mesajı okundu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu, Filistin halkının yaşadığı zulme karşı tüm dünyadaki vicdanlı toplumların ayağa kalktığını belirtti ve “Gazze, insanlığın sınavıdır” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trump ve Netanyahu’ya duyulan dostluk ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Babacan, Erdoğan’a Netanyahu’ya destek olan Trump’la nasıl dost olabildiğini sordu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, İsrail’e karşı somut bir yaptırım uygulanmadığını belirterek, Erdoğan’ı sert bir şekilde eleştirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazze’de yaşanan zulmün insanlığın sınavı olduğunu ve AKP iktidarının Ortadoğu'da ciddi bir bozulma yarattığını ifade etti. Uysal, “Filistin davası sadece iç siyaset malzemesi olmamalıdır” dedi.

Özgür Özel, Erdoğan’ın Türkiye'nin dış politikasını ve uluslararası ilişkilerini eleştirerek, Erdoğan'ın İsrail politikalarına sessiz kaldığını belirtti. Özel, “Tarihi yazacak olan, bu dönemde kimin sustuğuna ve kimin cesurca konuştuğuna karar verecek. Biz susturulamayız” dedi. Ayrıca, Erdoğan’ın iç politikada demokrasi ve barış konusunda yapması gerekenleri de vurguladı.