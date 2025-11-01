Özgür Özel, İstanbul başta olmak üzere Adana, Antalya gibi belediyelerde de seçimlerin yenilenmesi çağrısı yaparak, “Hodri meydan” dedi ve Erdoğan’ı bizzat aday olmaya davet etti.

Özel, çıkış konuşmasında AK Parti iktidarının İstanbul üzerindeki müdahalelerine tepki gösterdi; “İstanbullular karar verir” vurgusunu sık sık yineleyerek, yönetimin kime teslim edileceğine Cumhurbaşkanı veya iktidar organlarının değil, İstanbulluların karar vereceğini savundu. Özel, iddiaların siyasi bir “suçüstü” hali olduğunu belirtti ve bu durumu halka şikâyet ettiğini söyledi.

CHP lideri, parti içi hamle önerisi olarak tüm belediye meclis üyelerinin istifa etmesini ve AK Parti’nin de aynı anda benzer bir adım atması halinde, yenilenen seçimlerle halkın kararını tekrar sormaya hazır olduklarını açıkladı. Özel, Ekrem İmamoğlu’nun yeniden CHP adayı olacağını da sözlerine ekledi.

Özel, konuşmasında son seçimlerde yaşanan farklara da atıfta bulunarak, önceki süreçlerdeki itiraz ve kampanya taktiklerini anlattı; “Millet demokrasi tokadını vurdu” ifadeleriyle geçmiş oy artışlarına vurgu yaptı. Bu argümanını, iktidarın yaklaşımlarının sonuç vermediği ve seçmenin tercihinin net olduğu savunmasıyla destekledi.

Açıklamada ayrıca Özel, Gaziosmanpaşa gibi bazı ilçelerde baskı iddialarından söz etti; bazı müteahhitlere yönelik baskı ve yönlendirme iddialarını gündeme getirdiğini belirtti. Bu tür iddiaların doğruluğu ve soruşturulması gerektiğini ifade eden Özel, hukuki süreçlerin işletilmesi çağrısında bulundu.

Özel’in açıklamaları, kamuoyunda tartışma yarattı. Muhalefet kanadı Özel’in “yenileme” çağrısını cesur bir meydan okuma olarak değerlendirirken, iktidar cephesinden gelecek tepkiler ve olası hukuki/siyasi sonuçlar yakından takip ediliyor. Gelişmeler partiler arasındaki restleşmeyi daha da tırmandırabilir. ￼

Sonuç olarak, Özel’in bugünkü mesajı net: CHP, iddiaların muhatabı olarak gördüğü aktörlere karşı seçimleri halka tekrar sorma teklifini masaya koyuyor ve Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterme tercihini açıkça ilan ediyor. Siyasetin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, iktidar cephesinin cevabına bağlı olacak.