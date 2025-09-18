CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler’deki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak, İstanbul’daki çalışma ofisinde Trump’ın oğlu ile gizlice pazarlık yaptığı iddialarını gündeme getirdi. Eğitim ve ekonomi politikalarına dair sert eleştirilerde bulunan Özel, sosyal destek vaatlerini de yineledi.

Erdoğan’ı Trump’ın oğlu ile pazarlık yapmakla suçladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler’deki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Özel, Erdoğan’ın İstanbul’daki Dolmabahçe ofisinde ismini gizleyerek Donald Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırladığını ve onunla pazarlık yaptığını ileri sürdü. Özel, “Filistin kan ağlarken, lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin’i Trump’a terk ediyorlar. Erdoğan, Filistin seni affetmeyecek” dedi.

Eğitim ve ekonomi politikalarını eleştirdi

Özel, eğitim alanındaki sorunlara da dikkat çekerek, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i eleştirdi. "Bir asgari ücretli, çocuğunu okula göndermek için 2,5 yıl çalışmak zorunda. Bu kadar pahalı eğitim olmaz," diyen Özel, ucuz ve kaliteli eğitimin ancak CHP iktidarında mümkün olacağını belirtti. Ayrıca, ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, “Erdoğan fakir sevmez, zengin sever” diyerek, vergi politikalarına da sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal destek projeleri ve vaatlerini anlattı

Özel, sosyal destek projelerine değinerek, çocuklar için ücretsiz su ve beslenme vaatlerinde bulundu. “Hiçbir çocuk, babasından yoksulluk mirası almayacak,” diyen Özel, Türkiye'deki okullarda ücretsiz su ve sıcak yemek uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Beyoğlu'ndan örnek vererek, okul kantinlerindeki fiyatların düşürülmesini vaat etti.

Özel, Bahçelievler Belediyesi ile ilgili iddialarda da bulundu. Belediye başkanının ve AKP'li yöneticilerin usulsüzlüklerine dair konuşan Özel, "Bahçelievler Belediye Başkanı'nın 843 milyonluk ihale verdiği, ancak buna kimsenin ses çıkarmadığı" iddialarını dile getirdi. Ayrıca, "Hasan Mutlu’ya yönelik yapılan baskıların da takipçisiyiz" diyerek, rüşvet ve usulsüzlük suçlamalarını gündeme getirdi.

Liyakatsiz atamalara değindi

Özel, Millî Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulunarak, Bakan Yusuf Tekin’in liyakatsiz olduğunu ve cemaatlerle işbirliği yaparak devletin parasını çarçur ettiğini savundu. Eğitim sisteminin düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, liyakatli kişilerin atanması gerektiğini belirtti.