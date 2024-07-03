CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

“Erken seçim” konusuyla ilgili konuşan Özel “Yarın karar alınıp iki ay sonra hemen seçim olsun” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada erken seçime kapıyı kapattı. Erdoğan, “Türkiye son bir yılını seçim gündemiyle geçirmişken bölgemizde her gün yeni bir kriz, çatışma patlak verirken, milletimizin çözülmesi gereken meseleleri varken muhalefetin buna meyletmesi doğru değildir” dedi.

Erdoğan’ın “erken seçim” ile ilgili açıklamasını değerlendiren CHP lideri Özgür Özel, seçimin Meclis’te karar alınması durumunda yenilenebileceğini belirtti. Mevcut cumhurbaşkanının hangi durumda aday olabileceğini anlatan Özel, “Erken seçim diye bir şey söz konusu değil seçimlerin yenilenmesi ya kendi kararıyla olur, o durumda bir daha aday olamıyor ya da Meclis’te 360 milletvekilinin kararıyla olur. O durumda geçen sefer YSK’nın verdiği karar ile bu dönem ikinci dönem kabul edildiği için bir kez daha aday olabiliyor. Bu yüzden Meclis’in bir karar alması durumunda seçimler yenilenebilir” dedi.

"Yarın karar alınıp iki ay sonra hemen seçim olsun"

Özel, “erken seçim” ile ilgili tarih de verdi. İktidarın asgari ücrete yılın ikinci yarısı için zam yapmamasını, emekli aylıklarının düşük olmasını eleştiren Özel, şöyle konuştu:

“Bu ne zaman olsun derseniz, bizce yarın karar alınıp iki ay sonra hemen seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse yaptığı siyasi değerlendirme de o kadar isabetsizdir. Diyor ki dört yıl seçim yok herkes hesabını buna göre yapsın. E seçim yok diye asgari ücrete zam yok, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete üç ayda bir zam yapmayı konuşanlar şimdi bu maaşla altı ay daha geçinsinler diyor. Bugünkü 17 bin lira ocak ayındaki 13 bin liraya denk geliyor ve 'Altı ay daha zam vermeyelim' diyor. Hadi 17 bin lira sen al da hesabını yap. Böyle bir hesap olmaz.”

"Geçim olmazsa seçim olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde emeklilerin, asgari ücretlilerin, çiftçilerin, esnafın durumu olmak üzere dört konuyu dile getirdiğini anlatan Özel “Bütün emekliler, bütün asgari ücretliler, bütün çiftçiler, bütün esnaf perişan durumda. Nasıl yapacağız hesabımızı? Parayı bol bol dağıtıp seçim ekonomisi uygulayıp, sonra millete dört sene ızdırap çektirmenin, acı reçete içirmenin nasıl bir savunulabilir bir tarafı var. Sen asgari ücrete zammı vermezsen geçim olmazsa seçim olur diyoruz. Ben demiyorum meydanlar seçim seçim diye bağırıyor. Erken seçim gündemini konuşana kadar meydandaki işçiler emekliler erken seçim diye bağırıyorlar. Çünkü seçim yok diye siz onları geçinemez halde bıraktınız” diye konuştu.