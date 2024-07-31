Eskişehir’de gündeme dair konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmaları hakkında “AK Parti, ‘evet’ demeden erken seçim olmuyor. Ben iktidar olmak için gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum, duramıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaret için Eskişehir’e geldi. İlk olarak CHP Eskişehir İl Başkanlığı binasını ziyaret eden Özel, buradan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine geçti.

“AK Parti, ‘evet’ demeden erken seçim olmuyor”

Erken seçimi istediğini ve iktidar olmak için sabırsızlandığını söyleyen CHP Lideri Özel, AK Parti’nin erken seçimi istemeden bunun olmayacağının altını çizdi. CHP iktidar olursa Türkiye’ye çok büyük kredilerin geleceğini belirten Özel, şunları söyledi:

“Erken seçim isteyemeyeceğim demedim. Dedim ki bu seçim sonucunu bahane edip istemeyeceğim dedim. AK Parti’liden de biz oy aldık. Adama dün oy ver, bugün kandırdın seçim istiyorum diyemezsin. Ama şimdi erken seçimin meşru şartları kendiliğinden ortaya çıktı ve insanlar erken seçim istiyor. Türkiye'de kim erken seçim istiyorsa arkasındayız. Ben dünden razıyım, bugünden hazırım Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama şu anda şu gücümüz yok, 127 milletvekilimiz var bizim, 360 lazım. AK Parti, ‘evet’ demeden erken seçim olmuyor. Biz erken seçimden yanayız ben gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum, duramıyorum iktidar olmak için. Ama iktidar erken seçim yapma yetkisi elinden kaçıyor. Bu talebi iktidara doğru yöneltmek lazım. Erken seçim talebini yönetmek lazım. Ne kadar erken seçim olursa o kadar erken CHP iktidar olur, o kadar erken biraz önce söylediğim hem Avrupa Birliği süreci başlar, demokrasi gelir yavaş yavaş sıkıntılar biter. Türkiye’ye çok büyük krediler gelir, çok büyük fonlar gelir. Çünkü biliyorsunuz bir ülke demokrasi vaat ediyorsa, AK Parti 2002-2007 nasıl rahatladı? Demokrasi vâdediyordu, Avrupa Birliğine girmeyi vadediyordu. Herkes buraya geliyordu. Şimdi ‘gerekirse Şanghay’a gideriz’ deyince herkes kaçıyor.”