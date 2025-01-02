CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur'un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur’un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim.



Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/tBGLGYFlnC — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 2, 2025