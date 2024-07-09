Haber Ekspres Gazetesi, Radyo Pause, haberekspres.com.tr’densonra Ege’de adı efsaneleşen EGE Tv’yi tüm yayın hakları ile birlikte bünyesine alan Karne Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu, Cihangir Çınar ve Haydar Koçak ile birlikte TBMM’de siyasi liderleri ve milletvekillerini ziyaret etti.

Özgür Özel’in özel olarak görüştüğü Gündoğdu, CHP Genel Başkanı’na, “En çok okunan haber” aldığı ödülünü takdim etti. İzmir’in kendisinin yanında çok ayrı bir yeri olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Özel, “Tüm İzmirlileri sevgiyle kucaklıyor ve ödülü onurla kabul ediyorum” dedi.

Gündoğdu’dan, İzmir’de gerçekleştirdiği medya yatırımları konusunda bilgi alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İzmir nihayet hak ettiği bir gazete ve televizyona kavuşuyor. Bu konuda yaptığınız çalışmaları ve yatırımları takdirle takip ediyoruz” diye konuştu.

EyüphanGündoğdu daha sonra, CHPparti sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı’yı ziyaret etti onlara da “En çok okunan haber” dalında aldıkları ödüllerini verdi. Yücel, Çankırı ve Kaya da, ödülün kendileri için çok değerli olduğunu ifade ettiler.